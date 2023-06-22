У вас не будет урожая помидоров, если они «жируют». Как исправить?

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Опубликовано: 22.06.2023 12:12 , Обновлено: 17.08.2023

Выращивание помидоров — это довольно сложный процесс, так как эти овощи требуют особого внимания и заботы. Но даже контролируя влажность растений, оберегая их от вредителей и удобряя, огородники могут столкнуться с «жированием» томатов. Какие признаки указывают на проблему и как от нее избавится?

«У вас не будет урожая томатов, если ваши томаты жируют», — рассказал эксперт по садоводству Procvetok в TikTok. Его видео за короткое время собрало более 1,4 млн просмотров.

Он призвал обратить внимание на следующие симптомы:

стебли помидоров растут очень толстыми, а стебли — «широкими и изумрудными»;

образуется много пасынков и мало плодов;

макушка закручивается в шарик (по словам эксперта, самый верный признак).

Еще один симптом — если цветочных кистей мало или они светлоокрашенные.

Что делать при жировании томатов?

Специалист посоветовал взять столовую ложку удобрения “сульфат калия” или “монофосфат калия” растворить в 10 литрах воды. Затем нужно налить по 700 мл раствора под каждый куст.

При этом важно после подкормки не поливать помидоры примерно неделю , чтобы в них не поступала излишняя влага.

«Сделайте так — и томаты перестанут жировать и засыпят вам урожаем», — пообещал эксперт.

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Домашнее средство от жирования томатов

К слову, также вы можете сделать раствор с помощью золы. Добавьте стакан на 10 литров поды, и также полейте кусты томатов.

Как получить богатый урожай томатов?

Не все знают, что для обильного урожая растениям нужна очень простая и дешёвая подкормка уже сейчас. Одним из самых простых способов правильного ухода за томатами является подкормка из воды и лимонной кислоты. Особенно хорошо она сработает, когда кусты не хотят расти, а листья желтеют и опадают. Полив их этой специальной смесью позволит им брать питательные вещества из почвы, правильно расти и плодоносить.

Как получить богатый урожай томатов? Каждый белорус должен потратить 10 копеек уже сейчас