Эту самую полезную зелень в мире нужно посеять уже сейчас. К Пасхе увидите море ростков
Кресс-салат популярен у многих любителей пряных трав благодаря пикантному, с лёгкой горчинкой вкусу. Если вы не представляете праздничный пасхальный стол без этой зелени, вырастите её самостоятельно. Посадите кресс-салат в марте — и к празднику увидите бесчисленное количество полезного и вкусного кресс-салата.
Кресс-салат – растение из семейства капустных, которое можно успешно выращивать круглый год в домашних условиях на подоконнике. Ростки этой зелени — прекрасное украшение квартиры. Они полезны, отлично сочетаются с бутербродами, яйцами, супами и великолепно дополняют любые салаты.
Многие белорусы используют кресс-салат для приготовления блюд во время пасхальных праздников. Так что проверьте, когда и как сеять кресс-салат, чтобы насладиться этой пряной зеленью на Пасху.
Когда сеять кресс-салат, чтобы он вырос к Пасхе?
Пасха в этом году и у православных, и у католиков выпадает на 20 апреля, но уже сейчас нужно спланировать сроки посева зелени, чтобы она выросла прямо к празднику.
Кресс-салат — культура-спринтер. Семена быстро прорастают за 2-4 дня, а срезать зелень можно уже через 10-14 дней после прорастания.
Лучше всего посадить кресс-салат 6-8 апреля, чтобы к пасхальным праздникам он нарастил пышную зелень. Её можно будет использовать в качестве полезного дополнения к блюдам, и как красивое украшение.
Как посадить кресс-салат?
Техника посадки кресс-салата не менее важна, чем сама дата. Также ему необходимо обеспечить благоприятные условия, чтобы он вырос пышным.
Подготовьте семена, вату и подходящую ёмкость. Аккуратно смочите вату водой и положите толстым слоем в ёмкость для посадки. Плотно разложите по вате семена, регулярно увлажняйте их и ждите, когда они прорастут.
Чтобы ускорить рост кресс-салата, перед посевом нужно замочить его семена в тёплой воде на 15 минут. Также не забудьте обеспечить росткам доступ к солнцу (лучше всего поставить их на подоконник, ведь они любят тепло).
Также можно накрыть кресс-салат прозрачной пищевой плёнкой после посева семян на 2 дня. Это хороший способ ещё больше повысить влажность воздуха и ускорить прорастание семян.
Самая полезная зелень в мире
Напомним, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил кресс-салат самым полезным в мире овощем. Он опередил пекинскую капусту более чем на восемь баллов. Узнайте, какими свойствами он обладает, куда его можно добавлять и где купить.
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