Эту самую полезную зелень в мире нужно посеять уже сейчас. К Пасхе увидите море ростков

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Опубликовано: 03.04.2025 07:21 , Обновлено: 24.03.2025

Кресс-салат популярен у многих любителей пряных трав благодаря пикантному, с лёгкой горчинкой вкусу. Если вы не представляете праздничный пасхальный стол без этой зелени, вырастите её самостоятельно. Посадите кресс-салат в марте — и к празднику увидите бесчисленное количество полезного и вкусного кресс-салата.

Кресс-салат – растение из семейства капустных, которое можно успешно выращивать круглый год в домашних условиях на подоконнике. Ростки этой зелени — прекрасное украшение квартиры. Они полезны, отлично сочетаются с бутербродами, яйцами, супами и великолепно дополняют любые салаты.

Многие белорусы используют кресс-салат для приготовления блюд во время пасхальных праздников. Так что проверьте, когда и как сеять кресс-салат, чтобы насладиться этой пряной зеленью на Пасху.

Когда сеять кресс-салат, чтобы он вырос к Пасхе?

Пасха в этом году и у православных, и у католиков выпадает на 20 апреля, но уже сейчас нужно спланировать сроки посева зелени, чтобы она выросла прямо к празднику.

Кресс-салат — культура-спринтер. Семена быстро прорастают за 2-4 дня, а срезать зелень можно уже через 10-14 дней после прорастания.

Фото иллюстрационное

Лучше всего посадить кресс-салат 6-8 апреля, чтобы к пасхальным праздникам он нарастил пышную зелень. Её можно будет использовать в качестве полезного дополнения к блюдам, и как красивое украшение.

Как посадить кресс-салат?

Техника посадки кресс-салата не менее важна, чем сама дата. Также ему необходимо обеспечить благоприятные условия, чтобы он вырос пышным.

Фото иллюстрационное

Подготовьте семена, вату и подходящую ёмкость. Аккуратно смочите вату водой и положите толстым слоем в ёмкость для посадки. Плотно разложите по вате семена, регулярно увлажняйте их и ждите, когда они прорастут.

Чтобы ускорить рост кресс-салата, перед посевом нужно замочить его семена в тёплой воде на 15 минут. Также не забудьте обеспечить росткам доступ к солнцу (лучше всего поставить их на подоконник, ведь они любят тепло).

Также можно накрыть кресс-салат прозрачной пищевой плёнкой после посева семян на 2 дня. Это хороший способ ещё больше повысить влажность воздуха и ускорить прорастание семян.

Самая полезная зелень в мире

Напомним, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил кресс-салат самым полезным в мире овощем. Он опередил пекинскую капусту более чем на восемь баллов. Узнайте, какими свойствами он обладает, куда его можно добавлять и где купить.

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