Что сделать, чтобы смородина выросла сочной и сладкой? Внесите это натуральное удобрение в июне

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Опубликовано: 06.06.2024 10:27 , Обновлено: 06.06.2024

Знаете ли вы, что смородина - один из самых богатых источников витамина С? Эти плоды отличаются не только исключительным вкусом, но и большой питательной ценностью. Многие садоводы предпочитают выращивать их, чтобы наслаждаться сочной смородиной прямо со своего участка. Ключевой процедурой, влияющей на здоровье кустов и обилие урожая, является внесение удобрений. Это необходимо не только в начале вегетационного периода, но и в период интенсивного роста. Чтобы ваша смородина дала много сладких плодов, вносите органические удобрения уже сейчас. Результаты вас непременно удивят.

Что нужно смородине?

Смородина бывает нескольких сортов: черная, а также красная и белая (в Беларуси их называют “парэчкамі”). У них схожие требования, и их выращивание не является самым сложным. Тем не менее, чтобы наслаждаться вкусными и полезными плодами, необходимо обеспечить им оптимальные условия для роста и обильный урожай.

Какие условия необходимы смородине? Прежде всего, начнем с участка - он должен быть теплым, солнечным и защищенным от сильных ветров. Хотя смородина довольно терпима к почве, избегайте тяжелых, глинистых и заболоченных почв. Лучше всего они растут на плодородной, гумусной и водопроницаемой почве со слабокислым или нейтральным pH (pH 6-7).

Смородина не требует особого ухода, но ей обязательно нужна обрезка. Техника обрезки зависит от выбранного сорта. Черная плодоносит в основном на одно- и двухлетних побегах, а красная и белая - на трех- и четырехлетних. Зимнюю обрезку лучше всего проводить в период с января по середину марта. Что касается летней обрезки, то она должна проводиться сразу после плодоношения.

Кроме того, смородина нуждается в регулярном поливе, особенно в периоды длительной засухи. Несмотря на относительную устойчивость к низким температурам, молодые экземпляры стоит укрывать на зиму.

Как быстро собрать мелкую красную смородину? Понадобится один предмет с кухни

Как и когда удобрять смородину?

При выращивании смородины не стоит забывать об удобрениях, которые влияют на урожайность и качество плодов. Способ подкормки зависит от стадии развития кустов. Ранней весной полагайтесь на удобрения, богатые азотом, которые способствуют росту зеленой массы.

Следующую подкормку следует проводить в период интенсивного роста и цветения смородины. Удобрения с высоким содержанием калия и фосфора идеально подходят для здорового развития цветков и последующего плодоношения.

В свою очередь, после сбора урожая стоит использовать калийные удобрения, чтобы помочь подготовить кусты к зимней спячке и пережить суровые условия окружающей среды. Также стоит знать, что смородина плохо реагирует на дефицит магния и железа - эти компоненты участвуют в процессе синтеза хлорофилла.

Июньские подкормки

Что нужно делать, чтобы ваша смородина давала много плодов? Обязательно позаботьтесь об июньских подкормках. Попробуйте приготовить органическое удобрение, которое заставляет кусты давать сочные плоды.

Возьмите древесную золу и рассыпьте ее вокруг смородины. Затем все полейте водой — и готово.

Древесная зола отлично подходит для удобрения кустов в июне - она не содержит азота, но богата калием, фосфором, магнием, кальцием и другими микроэлементами, которые положительно влияют на урожайность. Содержащиеся в нем компоненты помогают растениям расти сильными и здоровыми, повышают их устойчивость к болезням и вредителям.

Для удобрения черной смородины достаточно 100-150 г золы, а для красной и белой - 200 г.

Это натуральное удобрение надежно и безопасно. Обязательно попробуйте его, и ваша смородина будет плодоносить как никогда раньше.

Ранее Telegraf.news писал, что в качестве подкормки смородины можно использовать картофельную кожуру, которая богата калием, магнием, аскорбиновой кислотой. Рецепт удобрения из нее для улучшения урожайности смородины вы найдете по ссылке ниже.

Как улучшить урожайность смородины? Приготовьте несложное удобрение из этого ингредиента