Почему помидоры после посадки растут медленно? Сделайте простую вещь, чтобы стимулировать их развитие

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Опубликовано: 31.05.2024 14:26 , Обновлено: 31.05.2024

Вам кажется, что ваши помидоры почти не растут с тех пор, как вы посадили их на огороде или в теплице, в то время как кусты вашего соседа достигли значительной высоты и обильно цветут? У этой проблемы могут быть разные причины. К счастью, соблюдая несколько правил, вы легко сможете ускорить рост своих растений.

Почему помидоры медленно растут?

Основная причина медленного роста томатов - неправильная температура. Эти растения теплолюбивы - им необходима температура 18-25°C днем и не менее 16°C ночью. Речь идет о температуре воздуха, но для них не менее важно, чтобы почва была достаточно прогрета.

Часто повторяют, что томаты следует высаживать во второй половине мая. Однако если в вашем регионе в этом месяце было несколько прохладных ночей, стоит повременить до начала, середины или даже конца июня. Самое главное, чтобы почва была теплой, так как в холодной почве томаты растут медленно.

Еще один фактор, замедляющий рост помидоров, - недостаток питательных веществ. Растения, страдающие от этого, будут расти не так быстро, как рассада, имеющая питательные вещества в избытке. Важно не только подкормить почву перед посадкой томатов, но и удобрять ее в дальнейшем. И не забывайте регулярно поливать культуру - это необходимо для правильного роста кустов.

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Что сделать, чтобы помидоры росли быстрее?

Помидоры будут расти быстрее, если вы посадите их в прогретую почву в то время, когда они не подвержены перепадам температур. Правильно выбранное время - это половина успеха, остальное зависит от правильного ухода. Он заключается в регулярном поливе и удобрении томатов.

Молодые растения нужно подкармливать сразу же после высадки на огороде. Почву можно удобрять компостом или навозом (последний вносится осенью). Неплохо также положить в прикорневую лунку каждого томата натуральное удобрение, например яичную скорлупу, банановую кожуру, листья крапивы или древесную золу.

Если вас не устраивает скорость роста ваших томатов, вы можете подкармливать их каждые 1-2 недели натуральными удобрениями с момента высадки кустов. Отличным выбором будет растительное удобрение, например, из крапивы, смородины или хвоща.

Не менее хорошо работают жидкие удобрения из банановой кожуры, питательные вещества из пекарских дрожжей и компоста. Если обеспечить помидоры питательными веществами, они будут расти быстрее, разовьют кустистость и вскоре начнут обильно плодоносить.

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