Это удобрение из апельсиновых шкурок побудит рассаду к небывалому росту. Как приготовить?

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Опубликовано: 27.01.2025 10:31 , Обновлено: 27.01.2025

Не спешите выбрасывать шкурки от апельсинов в мусорное ведро. Ведь такой отход может стать отличным удобрением как для рассады, так и для домашних и садовых растений. Оказывается, это универсальное средство, которое успешно используют садоводы для роста культур и отпугивания вредителей. Журналисты Telegraf.news узнали, как правильно его использовать.

Использование органических отходов в качестве подкормки для домашних и садовых растений опытные садоводы и огородники практикуют уже давно. По их словам, это показывает хорошие результаты.

Апельсиновая кожура как удобрение универсальна и подходит для любых культур. Она также успешно используется для отпугивания вредителей.

Кроме того, такое средство абсолютно безопасно для здоровья человека и окружающей среды, поэтому его можно использовать на любом этапе вегетационного периода.

Однако есть несколько правил, которые нужно запомнить перед применением удобрения из апельсиновой шкурки.

Плюсы и минусы апельсиновой кожуры как подкормки

Возможность использования апельсиновой корки в качестве удобрения в саду и дома обусловлена наличием в ней достаточно высокой концентрации основных макроэлементов, необходимых любому растению, - натрия, калия и фосфора. Кроме того, они богаты и более редкими веществами, в которых также нуждаются садовые растения и комнатные цветы:

кальций,

магний,

железо,

цинк,

медь,

селен,

марганец,

бор.

Цитрусовые доступны жителям разных стран, в том числе и белорусам, круглый год и стоят относительно недорого.

Также «нетрадиционное» использование апельсиновой кожуры имеет и другие преимущества:

универсальность;

отсутствие ограничений на использование в период цветения и плодоношения;

экологическая чистота и безопасность для здоровья;

многофункциональность;

простота приготовления подкормки.

Как правило, недостатков у удобрения из апельсиновой кожуры, приготовленного из высококачественного сырья, нет. Но если для этого используется кожура, пораженная плесенью, гнилью и другими патогенными грибками, то садовод сам заразит ими растения.

Кроме того, если слишком усердствовать с удобрением из апельсиновой кожуры, можно изменить кислотно-щелочной баланс почвы. Закисленная почва подходит не для всех культур.

[info_b]Важно! Если у вас есть аллергия на цитрусовые, использовать апельсиновую кожуру в качестве удобрения для рассады и других растений не рекомендуется. Негативную реакцию вызывает не только мякоть или сок, но и «летучие» эфирные масла.[/info_b]

Как использовать шкурку апельсина для рассады?

Журналисты Telegraf.news узнали, что один из способов (самых лучших) помочь рассаде — использовать корку цитрусовых как “ёмкость” для ее выращивания.

Для этого нужно всего лишь взять две половинки кожуры апельсина, засыпать туда грунт и посеять семена.

Так, по словам ученого-агронома и ландшафтного дизайнера Анастасии Коврижных, такая натуральная тара после пересадки рассады в землю начнет разлагаться и таким образом выступит в роли удобрения.

[info_b]Чтобы из кожуры получились “чашечки”, апельсин нужно разрезать пополам, а мякоть из каждой следует достать с помощью ложки. На видео ниже также показан и немного другой способ. [/info_b]

Однако, садить рассадку в такую апельсиновую ёмкость необязательно. Можно просто нарезать кожуру на маленькие кусочки и добавить их в грунт перед посевом семян.

[info_b]Если вы сомневаетесь в эффективности апельсиновых корок или боитесь, что рассада не вырастет, попробуйте этот метод лишь на части заготовленных семян. В случае положительного результата, в следующем году у вас будет отличный способ для лучшего выращивания культур. [/info_b]

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Раствор из апельсиновых корок

А еще некоторые садоводы, как посмотрели журналисты Telegraf.news, самостоятельно готовят раствор из апельсиновых шкурок для растений.

Вам понадобится:

100 грамм апельсиновой кожуры;

1 литр воды.

Залейте шкурки водой, оставьте на 3-4 дня в темном месте. Готово! После этого можно поливать или опрыскивать раствором вашу рассаду.

Настой от вредителей

Также мы знаем об еще одном варианте - приготовить настой, чтобы вредители не атаковали вашу рассаду.

Для этого нужно залить нарезанную шкурку трех средних апельсинов литром теплой воды и дать настояться 7-8 дней.

Какие растения любят апельсиновые корки?

В принципе, удобрение из апельсиновых корок подходит не только для рассады томатов или перцев, но и для любых растений. Однако наиболее благоприятно на него реагируют культуры, предпочитающие субстрат с разной степенью кислотности (от умеренной до сильной). В этот список входят:

картофель;

морковь;

шпинат;

репа;

редис;

арбуз;

дыня;

тыква;

японская айва;

черная смородина;

ежевика;

голубика;

жимолость.

Из садовых декоративных растений удобрение из апельсиновой корки лучше всего подходит для:

лилии;

флоксов;

незабудок;

люпинов;

азалии;

гортензии;

рододендрона;

папоротников;

любых хвойных растений.

Комнатные растения, предпочитающие кислую почву, для которых апельсиновые корки подходят в качестве удобрения:

камелия;

азалия;

цикламен;

фуксия;

бегония;

герань;

монстера;

аспарагус.

Подкормку из апельсиновой корки для комнатных растений вносят не чаще одного раза в 10-12 дней. На один цветок расходуется не более одного литра удобрения с учетом его размеров.

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