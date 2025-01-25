Эта подкормка прорастит семена "щеткой". Биолог рассказал, как приготовить из 3 ингредиентов

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Опубликовано: 25.01.2025 08:00 , Обновлено: 23.01.2025

Январь неумолимо движется к своему концу, и уже сейчас многие огородники начинают закупать семена для рассады. Появление достаточного количества всходов после их посева — это то, чего ожидает каждый владелец огорода. Однако не всегда семена прорастают так, как нужно. Опытный биолог белорусского бренда защиты растений "Procvetok" объяснил, как прорастить семена «щёткой» с помощью 3 доступных продуктов. Telegraf.news узнал, где ещё пригодится подобный метод.

Вкусные, доступные и экологически чистые овощи с грядки - то, ради чего, в принципе, большинство белорусов начинает заниматься огородом.

Для того, чтобы радоваться обильным урожаям, в первую очередь необходимо вырастить здоровую и крепкую рассаду.

К этому процессу многие начинают готовиться и приступать уже в январе.

Чтобы всходы прошли успешно некоторые используют различные стимуляторы и методики. Рецептом домашней подкормки для проращивания посевов поделился в TikТok биолог белорусского бренда средств для защиты растений Procvetok Сергей Жардецкий.

Поливайте посевы раствором из этого продукта

Эксперт порекомендовал использовать дрожжи для полива и замачивания семян.

“Дрожжи обеспечивают растения полезными минералами, витаминами, гормонами, и они становятся гораздо крепче и не болеют”, - объяснил биолог бренда.

Чтобы приготовить такую стимулирующую подкормку, можно использовать как сухие, так и сырые дрожжи.

Возьмите кубик свежих дрожжей 1х1 см или сухих на кончике ножа и растворите в 1 л тёплой воды. Добавьте треть чайной ложки сахара и дайте настояться около получаса.

В таком растворе можно замачивать семена растений перед посадкой на 1-2 часа, а также поливать посевы. Достаточно одного раза в 2 недели.

По словам эксперта, такая подкормка заставит их прорастать щёткой, а также поспособствует их здоровью и развитию корневой системы. Кроме того, специалист заметил, что использовать дрожжевой раствор можно и для комнатных растений.

https://www.tiktok.com/@procvetok/video/7457567722390572293?_r=1&_t=ZM-8t6wWNNORuw

Также использовать дрожжевую подкормку можно и для взрослых растений после высаживания в открытый грунт и теплицу.

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Дрожжевая подкормка для комнатных растений

Дрожжи способствуют росту и цветению комнатных растений. Например, орхидей. Вот в каких пропорциях порекомендовала использовать дрожжи автор блога “Дачные советы от тёти Нади” на YouTube и в TikTok.

10 грамм сухих дрожжей,

3 литра тёплой воды,

3 столовые ложки сахара.

Размешайте ингредиенты в тёплой воде и настаивайте сутки. Получившийся концентрат необходимо разбавлять водой в пропорциях 1/3.

Настаивайте орхидею около 2 часов в растворе, дав напитаться субстрату дрожжевой подкормкой. Достаточно заполнить половину горшка.

Автор рецепта продемонстрировала, как среагировала орхидея на такой полив. По её словам, использовать его можно круглый год.

https://www.tiktok.com/@nadzeyateacher/video/7046006856354974981?q=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&t=1737353807801

“Да, это действительно так. Дрожжи дают рост и цветение, пробуйте это супер” - написала одна из пользовательниц под видео.

Комментаторы поделились и другими средствами, которые используют для подкормки орхидей. В их числе перекись водорода, активированный уголь и даже остатки пива.

“А я подкармливаю лимонным соком и листики протираю этой же водичкой с лимонным соком. Янтарную кислоту тоже использую”, - написала одна из пользовательниц.

“Перешла на янтарную кислоту+чеснок. Эффект тот же. Мошки не появятся”, - написала ещё одна пользовательница.

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