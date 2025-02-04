Посыпьте газон этим в феврале - и он отблагодарит красивой зеленью. Когда удобрение не нужно?

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Опубликовано: 04.02.2025 11:16 , Обновлено: 04.02.2025

Зелёный и густой газон - мечта и гордость многих владельцев приусадебных участков. Однако для того, чтобы он выглядел красивым и однородным, необходимо уделять время на заботу о нём. Так, с приближением тепла уже можно начать проводить некоторые процедуры, которые помогут газону выглядеть красивее и здоровее. Telegraf.news узнал, когда производить известкование газона и как понять, что эта процедура будет нужна.

Если в минувший сезон ваш газон выглядел блеклым, то, возможно, вам следует изменить его рН. А именно произвести его известкование. Учитывая погоду, которая установилась в Беларуси зимой, это можно сделать, не дожидаясь календарной весны. Если сделать всё вовремя и правильно, то газон порадует вас эстетичной зеленью.

Известкование газона. Зачем его делать и когда?

Известкование газона предполагает внесение кальцитовой или доломитовой извести, которые повышают рН почвы и улучшают её общее состояние. Такая обработка проводится на кислой почве. Она положительно сказывается на её структуре и способствует лучшему усвоению растениями питательных веществ. Кроме того, известкование почвы снижает количество надоедливых сорняков, что также улучшает внешний вид и эстетику газона.

“Когда почва слишком кислая, трава не может эффективно усваивать питательные вещества, независимо от того, сколько вы подкармливаете свой газон. Разбрасывание извести позволит траве использовать больше удобрений, которые вы вносите”, - объяснила основательница Lawn Chick Сара Джеймсон.

Традиционно известкование газона проводят ранней весной, как только минуют заморозки. Однако в нынешнем году рано пришедшие температуры позволяют сделать это уже в феврале.

Известковать газон нужно до начала интенсивного роста травы.

Процедуру можно проводить и осенью — на рубеже сентября и ноября.

Как понять, что почва кислая?

Прежде чем убедиться, что кислая почва — ваша проблема и её известкование — необходимая мера, нужно узнать её pH.

Точные данные о рН почвы можно получить, сделав агрохимический анализ в лаборатории.

Также рН измеряют с помощью электронного измерителя (вставив его во влажную почву) или набора для измерения pH с реагентами. Можно использовать лакмусовую бумагу, но в этом случае измерения могут быть менее точными.

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[info_b]Если показатель pH почвы составляет менее 5,5, то она нуждается в известковании. В противном случае слишком кислый субстрат будет мешать развитию травы.[/info_b]

Если реакция около 6-7, то делать известкование не имеет смысла — это идеальный диапазон.

“Каждый газон уникален, и в то время как газонам со слишком кислым рН почвы будет полезна известь, газонам со щелочной средой она определенно не нужна”, - пояснила эксперт.

Как провести известкование газона?

Для известкования газона обычно использую удобрение из мела (с 50 процентами оксида кальция) или доломитовой извести (30 процентов).

Первый вариант более предпочтителен для весны. Кальцитовая известь нейтрализует кислотность, подавляет рост сорняков. Второй вариант больше подходит для осени (из-за повышения устойчивости травы к погодным условиям).

При известковании почвы следуйте рекомендациям производителя, который должен определять дозу и способ внесения удобрений (обычно около 10-15 кг на 100 м2).

Равномерно распределите известь, слегка разровняйте и полейте газон, чтобы известь быстрее проникла в почву.

Не переусердствуйте с её количеством, так как это может принести больше вреда, чем пользы. Если переборщить с количеством извести, то почва станет щёлочной и это приведёт к гибели травы.

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