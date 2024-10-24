Эти 6 ошибок при посадке чеснока на зиму губят урожай. Какая дата, глубина и расстояние правильные?
Осень - время, когда многие садоводы занимаются посадкой озимого чеснока. Однако стоит избегать некоторых ошибок. Оказывается, важно не только правильно подготовить участок для чеснока, но и провести посадку в нужное время.
Подготовка участка под чеснок
Первое, что необходимо сделать еще до посадки чеснока, - это выбрать подходящий участок. Место, где вы посадите растение, должно хорошо освещаться солнцем.
Тип почвы также важен - чеснок будет лучше всего расти на плодородной почве, богатой гумусом (перегноем), с pH около 6-7.
[info_b]Избегайте посадки чеснока на заболоченных почвах и там, где может скапливаться вода.[/info_b]
Также следует убедиться, что место для чеснока не находится там, где ранее росли лук, шнитт-лук или картофель. В противном случае существует риск возникновения некоторых заболеваний.
Подготовка участка под чеснок начинается с очистки земли от сорняков и довольно глубокой перекопки почвы. При этом неплохо добавить в почву немного компоста, чтобы разрыхлить субстрат. Неплохо также использовать навоз для удобрения участка, на котором будет расти чеснок. В самом конце стоит полить участок.
Залейте чеснок маслом и поставьте в духовку. Такая закуска никого не оставит равнодушным
Ошибки при посадке чеснока
При посадке чеснока важно остерегаться некоторых ошибок. Пожалуй, одна из самых распространенных - посадка этого растения в неподходящее время .
Лучше всего это делать в конце октября . Тогда у чеснока будет достаточно времени для укоренения. Однако не стоит забывать о том, что участок для этого растения нужно подготовить примерно за месяц до посадки.
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Для выбора дня посадки чеснока на зиму можно воспользоваться лунным календарем. Наилучшее время для этого — когда Луна находится в убывающей фазе. Не рекомендуется сажать чеснок в неподходящие дни, такие как новолуние или полнолуние.
Согласно лунному календарю 2024 года, убывающая луна — с 18 октября по 31 октября (последняя четверть с 25 октября). Лучшее время, чтобы посадить озимый чеснок.
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Какие еще ошибки часто допускают при посадке чеснока? Среди них можно выделить следующие:
- слишком мелкую посадку (чеснок лучше всего сажать на глубину 6-8 см, пяткой вниз);
- посадка слишком мелких зубчиков (лучше сажать крупные и здоровые зубчики, тогда урожай будет намного качественнее);
- отсутствие удобрений в почве перед посадкой;
- использование удобрений, содержащих хлориды (такие продукты могут негативно повлиять на развитие чеснока);
- неправильная рассада чеснока (расстояние между рядами должно составлять около 30 см, а между посаженными чесноками - около 10 см).
Также стоит помнить, что если на вашем участке преобладает глинистая почва, то перед посадкой чеснока ее необходимо разрыхлить. Для этого подойдет компост или биогумус.
[info_b]Распространенная ошибка - не обращать внимания на pH почвы. Перед посадкой чеснока в землю лучше проверить pH почвы и, если необходимо, принять меры по его улучшению. Как уже говорилось ранее, чеснок оптимально развивается в почве с pH 6-7.[/info_b]
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