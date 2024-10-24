Эти 6 ошибок при посадке чеснока на зиму губят урожай. Какая дата, глубина и расстояние правильные?

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Опубликовано: 24.10.2024 12:27 , Обновлено: 24.10.2024

Осень - время, когда многие садоводы занимаются посадкой озимого чеснока. Однако стоит избегать некоторых ошибок. Оказывается, важно не только правильно подготовить участок для чеснока, но и провести посадку в нужное время.

Подготовка участка под чеснок

Первое, что необходимо сделать еще до посадки чеснока, - это выбрать подходящий участок. Место, где вы посадите растение, должно хорошо освещаться солнцем.

Тип почвы также важен - чеснок будет лучше всего расти на плодородной почве, богатой гумусом (перегноем), с pH около 6-7.

[info_b]Избегайте посадки чеснока на заболоченных почвах и там, где может скапливаться вода.[/info_b]

Также следует убедиться, что место для чеснока не находится там, где ранее росли лук, шнитт-лук или картофель. В противном случае существует риск возникновения некоторых заболеваний.

Подготовка участка под чеснок начинается с очистки земли от сорняков и довольно глубокой перекопки почвы. При этом неплохо добавить в почву немного компоста, чтобы разрыхлить субстрат. Неплохо также использовать навоз для удобрения участка, на котором будет расти чеснок. В самом конце стоит полить участок.

Залейте чеснок маслом и поставьте в духовку. Такая закуска никого не оставит равнодушным

Ошибки при посадке чеснока

При посадке чеснока важно остерегаться некоторых ошибок. Пожалуй, одна из самых распространенных - посадка этого растения в неподходящее время .

Лучше всего это делать в конце октября . Тогда у чеснока будет достаточно времени для укоренения. Однако не стоит забывать о том, что участок для этого растения нужно подготовить примерно за месяц до посадки.

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Для выбора дня посадки чеснока на зиму можно воспользоваться лунным календарем. Наилучшее время для этого — когда Луна находится в убывающей фазе. Не рекомендуется сажать чеснок в неподходящие дни, такие как новолуние или полнолуние.

Согласно лунному календарю 2024 года, убывающая луна — с 18 октября по 31 октября (последняя четверть с 25 октября). Лучшее время, чтобы посадить озимый чеснок.

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Какие еще ошибки часто допускают при посадке чеснока? Среди них можно выделить следующие:

слишком мелкую посадку (чеснок лучше всего сажать на глубину 6-8 см, пяткой вниз);

посадка слишком мелких зубчиков (лучше сажать крупные и здоровые зубчики, тогда урожай будет намного качественнее);

отсутствие удобрений в почве перед посадкой;

использование удобрений, содержащих хлориды (такие продукты могут негативно повлиять на развитие чеснока);

неправильная рассада чеснока (расстояние между рядами должно составлять около 30 см, а между посаженными чесноками - около 10 см).

Также стоит помнить, что если на вашем участке преобладает глинистая почва, то перед посадкой чеснока ее необходимо разрыхлить. Для этого подойдет компост или биогумус.

[info_b]Распространенная ошибка - не обращать внимания на pH почвы. Перед посадкой чеснока в землю лучше проверить pH почвы и, если необходимо, принять меры по его улучшению. Как уже говорилось ранее, чеснок оптимально развивается в почве с pH 6-7.[/info_b]

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