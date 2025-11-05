Эти 5 видов овощей и зелени лучше сажать перед самыми заморозками – дадут урожай на месяц раньше

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.11.2025 12:54 , Обновлено: 05.11.2025

Убеждены, что в ноябре все посадочные работы в огороде завершены? Вопреки распространённому мнению, многие овощи хорошо переносят низкие температуры, а семена некоторых видов зелени, посеянные сейчас, прорастут быстрее и дадут более богатый урожай весной.

Хотя для большинства дачников ноябрь - это месяц, когда уже нужно зачехлить тяпки с лопатами, с точки зрения агрономов последний осенний месяц — идеальное время для посева некоторых овощей на зиму. Речь о тех растениях, которые отличаются хорошей морозостойкостью, что позволяет их семенам благополучно перезимовать в почве. Посев в это время способствует более раннему прорастанию семян и интенсивному росту ранней весной, что даёт куда более ранние сроки сбора урожая.

Важно, чтобы почва была хорошо подготовлена ​​к посеву – лёгкая и вскопанная, а грядка находилась на солнечном участке огорода. Впрочем, посев овощей в ноябре требует особого внимания и осторожности, причём не столько из-за риска заморозков, сколько из-за рисков преждевременного прорастания семян в тёплую ноябрьскую погоду. Именно поэтому посев в этот период требует применения несколько иных технологий, чем весной.

Как сажать семена в ноябре?

Чтобы предотвратить прорастание семян озимых сортов, их следует заделывать в почву глубже обычного. Посев следует проводить во второй половине ноября или даже отложить на начало декабря при благоприятном прогнозе мягкого начала зимы.

Полезным будет также увеличить густоту посева семян - это позволит получать готовые к уборке овощи уже в мае.

Что сажать и сеять в ноябре на огороде?

Ноябрь — лучшее время для посева зимних овощей и зелени, которые хорошо переносят низкие температуры и могут находиться в состоянии покоя всю зиму. Вот 5 видов, которые можно посадить уже сегодня:

морковь – глубина посева примерно 2-3 см, рядки примерно через каждые 25 см;

петрушка (листовая и корневая) – глубина посева примерно 2-2,5 см, рядки через каждые 25 см;

укроп огородный – глубина посева примерно 2-2,5 см, рядки через каждые 20 см;

пастернак – глубина посева примерно 2-3 см, рядки через каждые 30 см;

шпинат – глубина посева около 2 см, рядки через каждые 20 см.

Семена этих растений можно сеять даже непосредственно перед наступлением заморозков при условии, что почва прогреется не менее чем на 5-7°C и в ближайшие дни не прогнозируется серьёзных заморозков.

По словам специалистов, посев этих овощей и зелени позволяет получить урожай в следующем сезоне раньше на 3-4 недели, чем если высадить их по весне. Кроме того, семена, прошедшие естественную стратификацию в земле зимой, дают более ровные и крепкие всходы.

[inf]Полезный совет: не поливайте семена после посева, если решите высаживать их в ноябре. Посаженные на зиму овощи лучше растут в условиях естественной влажности. [/inf]

Сажаете чеснок в сентябре-октябре? Воспользуйтесь этим трюком — и соберете урожай в 2 раза больше

Ранее Telegraf.news рассказывал, что при условии мягкой погоды и отсутствия заморозков, в ноябре можно также высаживать на зиму лук и чеснок. Для более обильного урожая севок лучше предварительно обработать перед посадкой.

Обработайте лук одним из трёх подручных средств перед посадкой на зиму. Обильный урожай соберёте на месяц раньше