Обработайте лук одним из трёх подручных средств перед посадкой на зиму. Обильный урожай соберёте на месяц раньше

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Опубликовано: 15.09.2025 15:38 , Обновлено: 15.09.2025

Чаще всего садоводы предпочитают сажать репчатый лук по весне, но многие выделяют отдельную грядку под севок и по осени. Это позволяет получить первый урожай зелёного лука и обеспечить семью порцией так необходимых после долгой зимы витаминов самой ранней весной, когда основные посадки в огороде только начинаются. Чтобы получить здоровый, крупный и обильный урожай репчатого лука по весне, можно прибегнуть к простым осенним хитростям опытных огородников.

Почему стоит сажать зеленый лук осенью?

Зелёный лук - это один из первых весенних натуральных источников витаминов, доступных владельцам частных приусадебных участков и дач. В нём в большом количестве содержатся витамины А, С, К и группы В (B1, B2, B3, B5, B6, B9), а также калий, кальций, магний, железо и каротин. Именно молодой зелёный лук считается чемпионом по полезным свойствам и, разумеется, зелень с собственной грядки как минимум по аромату и насыщенности вкуса обойдёт ту, что продаётся в супермаркетах.

А если учесть цены на свежую зелень в конце осенне-весеннего сезона, то вряд ли у кого-то останутся сомнения по поводу того, стоит ли сажать лук на зиму. Тем более, что сильно “заморачиваться” с этим овощем не придётся. Главное - подобрать правильный сорт, соблюсти технологию посадки овоща на зиму, а ещё прибегнуть к маленьким хитростям опытных дачников, чтобы получить не просто ранний, а по-настоящему богатый урожай “зелёных” витаминов.

В целом, посадка репчатого лука на зиму позволяет получить урожай на месяц раньше, чем если высаживать лук по весне. Главное выбирать озимые сорта, устойчивые к суровым погодным условиям. Они, как правило, также более устойчивы к болезням и вредителям и лучше переносят не только мороз, но и периоды засухи. К тому же, эти сорта растений после перезимовки рано начинают вегетацию, что позволяет луковицам вырастать значительно крупнее.

Когда сажать зеленый лук осенью и какой сорт выбрать?

Лучшее время для посадки репчатого лука на зиму - со второй половины сентября до конца октября , а то и до первых дней ноября, если позволяют условия. Однако специалисты рекомендуют не слишком затягивать и не откладывать посадку до самых заморозков - репчатому луку требуется порядка 4–6 недель, чтобы укорениться до наступления серьёзных заморозков и хорошо пережить зиму.

Крайне важно выбирать сорта, устойчивые к заморозкам и быстро формирующие крупные головки. Специалисты польского портала Deccoria.pl рекомендовали следующие сорта , которые продаются и в белорусских садоводческих магазинах:

“Сеншу Елоу” с жёлтой кожицей, устойчивый к неблагоприятным условиям и дающий обильный ранний урожай,

красный сорт “Красный крест” с мягким, слегка сладковатым вкусом,

морозоустойчивые сорта, такие как “Сибирь”, “Агра” или “Аугуста”.

Чем обработать луковицы перед посадкой?

Перед посадкой лука на зиму следует тщательно выбрать место под грядку. Выбирать лучше солнечное место, почва в этом месте должна быть хорошо дренированной и богатой питательными веществами, желательно удобрить её прошлогодним компостом или навозом. Уровень pH должен быть от 6,5 до 7,0.

Специалисты рекомендуют сажать лук там, где в этом году вы выращивали один из следующих овощей:

огурцы,

кабачки,

укроп,

помидоры,

зелёная фасоль.

А вот оставить грядку под лук на том же месте, где вы только что собрали урожай того же лука или других луковичных овощей, таких как чеснок или лук-порей - не самая лучшая идея, предупреждают специалисты.

Кроме того, опытные огородники рекомендуют перед посадкой лук как следует обработать. Этот приём используют опытные садоводы, чтобы защитить луковицы от болезней и вредителей, а также ускорить укоренение репки, что в свою очередь гарантирует вам более обильный и здоровый урожай.

Как это сделать? Просто замочите лук в воде , а затем обваляйте его в одном из трёх веществ , доступных вам:

древесной золе,

базальтовой муке,

корице.

Любое из этих трёх веществ сработает как защита от вредителей и укрепит здоровье будущей репки по весне. Кроме того, можно дополнительно замачивать лук не в воде, а в молочной сыворотке.

Сажают обработанный севок в прополотую и взрыхленную почву, делая лунки через каждые 5–8 см, рядами примерно в 30 см друг от друга. В каждую лунку помещают по одной луковице острой стороной вверх.

[inf]Помните, что осенью лук сажают глубже, чем весной, чтобы он хорошо пережил зиму - на глубину 3–6 см (в зависимости от размера). Перед заморозками луковую грядку рекомендуется замульчировать, например, соломой.[/inf]

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