Эти 2 весенние подкормки заставят туи расти как сорняки. Как приготовить за 0 копеек?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.04.2025 10:03 , Обновлено: 24.04.2025

Туи — одни из самых популярных растений, которые высаживают на участках. Она красиво смотрится как в одиночных посадках, так и в групповых, за счёт вечнозелёной хвои обеспечивает декоративность сада круглый год, быстро растёт и довольно неприхотлива в уходе. Однако туи требуют регулярного внесения удобрений, особенно после зимы.

Вместо использования дорогих магазинных препаратов для этой цели отлично подойдут натуральные ингредиенты, которые есть у нас дома. Они обеспечат интенсивный рост новых ветвей и хвои, укрепят иммунитет, делая растения менее уязвимыми перед инфекциями и насекомыми-вредителями, и будут способствовать общему здоровью туй.

Почему важно удобрять туи весной

Зимние неблагоприятные условия ослабляют растения, приводя к различным видам повреждений ствола и ветвей и ухудшению общего состояния. Мёрзлая почва вызывает повреждение корней, а снегопады создают дополнительную нагрузку на ветви, способствуя их обломке. Особенно подвержены таким повреждениям молодые тонкие побеги и крупные ветки старых деревьев. Ломка ветвей нарушает структуру кроны и ослабляет дерево, делая его уязвимым перед болезнями и насекомыми-вредителями.

Фото иллюстрационное

Поэтому важно обеспечить туи ценными питательными веществами весной. Растения благодаря весенней подкормке получат сигнал к росту, быстрее восстановятся и будут лучше выглядеть летом.

Удобрять туи следует 2-3 раза в год: весной (в апреле), летом (в июле) и осенью (на рубеже сентября и октября).

Эта домашнее удобрение сделает туи зеленее и гуще. Как приготовить недорогую подкормку?

Удобрение из кофейной гущи для туи

Кофейная гуща является отличным природным удобрением для растений и экологической альтернативой химическим препаратам. Кофейная гуща содержит много ценных минералов, таких как азот, кальций, калий, фосфор и железо. Азот особенно важен для стимуляции роста зелёной массы.

Фото иллюстрационное

Кроме того, добавление кофейной гущи улучшает аэрацию и дренаж почвы, делая её более рыхлой и воздухопроницаемой. Это способствует лучшему доступу кислорода к корням растений.

Также запах кофейной гущи привлекают дождевых червей, которые активно перерабатывают органические вещества, улучшая структуру почвы и способствуя улучшению плодородия.

Можно использовать кофейную гущу не только как удобрение, но и как мульчу для удержания влаги в почве. Она также предотвращает рост сорняков, создавая барьер для семян сорных трав.

Как приготовить удобрение из кофейной гущи

Просто высыпьте 2 столовые ложки высушенной гущи в литр воды (можно приготовить большее количество удобрения в тех же пропорциях) и оставьте на несколько часов настаиваться. По прошествии этого времени перемешайте настой и полейте им туи. Такое натуральное удобрение можно использовать каждые 2 недели вплоть до августа.

Натуральное фосфорно-калийное удобрение для туи

Банановая кожура также идеально подходит для подкормки туи весной. Она содержит большое количество калия и фосфора. Всё, что вам нужно сделать, это нарезать банановую кожуру на мелкие кусочки, поместить их в слегка разрыхлённую почву, а затем присыпать тонким слоем земли.

Банановую кожуру также можно высушить в духовке при низкой температуре и измельчить при помощи кофемолки или блендера. Полученным порошком можно посыпать почву вокруг растений непосредственно перед поливом или перемешать с грунтом.

Фото иллюстрационное

Банановые отходы можно использовать и для приготовления жидкого удобрения. Залейте свежие банановые шкурки водой (примерно 1 литр воды на 3–4 шкурки) и настаивайте около недели в тёмном месте. Периодически помешивайте смесь. Затем разведите настой водой (1:10) и поливайте растения один-два раза в месяц. Такое натуральное удобрение идеально подходит для полива туи.

Ранее Telegraf.news писал, что туи любят за то, что они быстро растут, создавая аккуратный ряд, отделяющий ваш участок от соседей или тротуара. Однако вы наверняка также знаете, что без регулярной обрезки деревья могут быстро потерять форму и стать слишком высокими или редкими. Правильная обрезка, особенно верхушки, позволяет поддерживать здоровый вид и густоту туи. В какое время лучше всего обрезать тую? Какие приёмы следует использовать, чтобы растение хорошо развивалось? Разобрались, как оптимально обрезать тую для поддержания её красивого внешнего вида и здоровья.

Многие белорусы обрезают туи неправильно? Эти три обрезки превратят их в густую зелёную стену