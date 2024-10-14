Эксперт показала белорусам «совершенно бесплатный» способ продлить жизнь картошки в погребе. За чем сходить в лес?

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Опубликовано: 14.10.2024 14:16 , Обновлено: 14.10.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором профессиональный садовод и огородник Галина Хигер рассказала, что делать, если картошка при хранении в погребе быстро гниет, и как продлить ее жизнь там. По словам специалиста, достаточно одного ингредиента - хвои, например, от ели.

“С кем вы дружите? А вот картошка - с елкой. Часто, когда мы спускаем картошку в погреб, она очень быстро идет в рост и начинает портиться. Мы ее перебираем, убираем гнилую, оставляем только хорошую, через неделю - та же самая история”, - поделилась Хигер.

Все потому, что, продолжила эксперт, картошка выделяет “очень много влаги”. И поможет здесь хвоя: нужно присыпать ею клубни. “Во-первых, хвоя выделяет нужные фитонциды, которые борются с болезнетворными бактериями. А во-вторых, хвоя убирает лишнюю влагу”, - заверила садовод.

[info_b]Фитонциды — биологически активные вещества, которые образуют растения и которые убивают или подавляют рост и развитие бактерий, а также микроскопических грибов.[/info_b]

Ну, а хвою, конечно, можно найти возле соответствующих деревьев - сосны, ели, лиственницы и не только. “Чтобы картошка хорошо хранилась, используйте совершенно бесплатный хвойный опад”, - порекомендовала Хигер.

“Несколько лет кладем в погреб с картошкой папоротник, листья. Картошка, которая загнивает, высыхает и не портит рядом лежащую”, - поделилась своим лайфхаком комментаторша под роликом.

“Яблок в картофель накидайте и офигеете, как он классно хранится!!! Без шуток!” - заверил другой пользователь TikTok.

Что еще белорусам стоит знать о хранении картошки

Ранее Telegraf.news писал, в какой таре и в каких местах хранить запасы картошки, чтобы есть ее круглый год. К слову, непосредственно перед закладкой урожая на хранение картошку нужно перебрать, отделив поврежденные, мелкие и слишком крупные картофелины. Для хранения лучше всего подходят клубни средних размеров.

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