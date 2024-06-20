Почему огурцы с грядки горчат? Вот каких ошибок следует избегать, чтобы они были сладкими

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Опубликовано: 20.06.2024 08:56 , Обновлено: 20.06.2024

Наверняка, выращивая огурцы на своём приусадебном участке, вам неоднократно приходилось стакивается с тем, что некоторые из них имели горький вкус. Употреблять в пищу такие огурцы, как правило, не хочется. С них либо пытаются срезать гоькую кожицу, либо просто отправляют в утиль. Из-за чего это происходит и как с этим бороться? Сейчас всё расскажем.

Овощи со своего участка вкуснее всего, но, к сожалению, иногда огурцы вырастают горькими. На их вкус влияет как сорт, так и уход. Неподходящая почва, плохой полив или не то время сбора могут отрицательно повлиять на их вкусовые качества.

Почему огурцы горчат?

Горький вкус огурцов обусловлен наличием кукурбитацинов – соединений, относящихся к тетрациклическим терпенам со стероидной структурой. Кукурбитацины — это естественная особенность огурцов, которую используют для защиты от вредителей. Однако при определенных обстоятельствах эти соединения могут проникать в плоды, вызывая горький вкус.

Горькие огурцы, несмотря на распространенные опасения, не ядовиты и не вредны. Напротив, кукурбитацины обладают рядом полезных лечебных свойств, в том числе антибактериальными, противовоспалительными и противогрибковыми и стимулирующими пищеварение свойствами.

Тем не менее есть таких огурцы неприятно, поэтому большинство огородников хотят улучшить их вкусовые качества. Есть несколько эффективных способов предотвратить горечь в огурцах.

Это удобрение заставит огурцы расти, как сорняки. Вам понадобятся всего 2 ингредиента

Горькие огурцы – сделайте это, чтобы улучшить их вкус

Здоровое, ухоженное растение – залог вкусных огурцов. Регулярный полив, сбалансированное внесение удобрений и защита от чрезмерной жары – факторы, оказывающие наибольшее влияние на вкусовые качества огурцов. Правильный уход может свести к минимуму риск появления горечи, даже если погодные условия далеки от идеальных.

Горечь огурцов может быть вызвана несколькими факторами, включая сухую почву, неправильное внесение удобрений, сорт огурцов и слишком длительный период сбора урожая. Чтобы предотвратить эти проблемы, рекомендуется регулярно поливать, правильно удобрять, выбирать правильные сорта огурцов и вовремя собирать плоды.

Селекторы регулярно выводят сорта и гибриды, которые не подвержены образованию горечи. Среди них: “Амелия F1”, “Герман F1”, “Герасим F1”, “Гирлянда F1”, “Дока F1”, “Пальчик”, “Трюкач”, “Кураж”, “Адам”, “Аннушка”, “Аякс”, “Бьёрн” и другие.

Правильный полив огурцов – залог предотвращения горечи. Поливать огурцы следует регулярно, каждые 2-3 дня, умеренным количеством воды. Полив следует производить ранним утром, когда вода лучше всего впитывается и риск испарения сведен к минимуму.

Соответствующее удобрение, обеспечивающее огурцы необходимыми питательными веществами, является еще одним ключевым элементом предотвращения горечи. Рекомендуется регулярно тестировать почву, проверять ее pH и влажность, вносить органические удобрения.

Огурцы следует собирать в правильное время, чтобы не допустить горечи. Если оставить плод на растении слишком долго, он может стать горьким. Огурцы следует хранить в сухом прохладном месте, чтобы сохранить их свежесть и вкус.

Таким образом, правильный уход и хранение огурцов позволит получить вкусные, полезные овощи без нежелательной горечи.

Ранее Telegraf.news писал о том, что выращивание огурцов требует особого внимания и ухода, только тогда они отплатят вам богатым урожаем. Иногда мы можем заметить, что листья огурцов желтеют. Эта проблема может привести к замедлению роста и в конечном итоге к гибели растений. Обязательно попробуйте домашний кондиционер для огурцов, и они будут здоровыми, крепкими и сладкими.

Растворите 3 ложки этого продукта в пяти литрах воды. Огурцы вырастут сладкими, а листья перестанут желтеть