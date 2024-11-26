"До 10-15 процентов урожая больше" — Растениевод назвала кустарник, на который нужно сбрасывать "весь снег с участка"

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Опубликовано: 26.11.2024 16:08 , Обновлено: 26.11.2024

Приближается зима, а это значит, что работы по уборке снега с дорожек на приусадебном участке не за горами. Чаще всего убранный лопатами снег помещают где придется, однако есть в саду растение, которое отблагодарит урожаем на 10-15 процентов больше обычного, если на него набросать снег.

Растениевод и агрохимик фирмы “Семена Алтая” Виктория Карелина регулярно делится в TikTok и на страничке в YouTube советами по уходу за садом и выращиванию урожая. Недавно эксперт поделилась малоизвестным, но полезным трюком, который стоит применить в саду, когда выпадет снег.

По её словам, очищая дорожки, весь убранный снег лучше сгружать на черную смородину.

“Специально её укутывать, укрывать, пригибать нет смысла. Но вот снег она очень сильно любит. На этот кустарник вы можете скидывать весь снег с вашего участка”, - рассказала эксперт в TikTok.

Свои слова растениевод подкрепила доводами из проведённого учёными исследования, которое выяснило, что полностью покрытые зимой снегом кусты смородины “дают на 10-15 процентов больше, чем могли бы без укрытия”.

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Какие ещё растения стоит укрыть снегом?

К слову, смородина не единственное растение, которое хорошо чувствует себя под снегом. Под снежным покровом хорошо зимуют также садовые земляника, малина, ежевика, крыжовник и клубника.

Принцип укрытия снегом для большинства растений одинаков, хотя процесс может отличаться для высоких и низких культур.

Растения высотой два метра и более (например, деревья и крупные кустарники) полностью укрыть снегом не получится, но можно окучить на максимальную высоту.

Сначала дождитесь похолодания, когда стабильно установится мороз без оттепелей.

Затем начните заметывать снег возле растений, беря его из разных участков сада.

Как только под деревом образуется крупный сугроб, который закроет ствол хотя бы наполовину, можно считать работу завершенной.

Для укрытия небольших растений, таких как земляника, смородина или крыжовник, также следует дождаться стабильного похолодания, при этом температура должна быть на уровне нескольких градусов ниже нуля, после чего их стоит утеплить снегом.

При формировании сугроба стремитесь укрыть растения максимально тщательно, не превышая высоту в один метр от самой верхней точки. Например, если растение имеет высоту 30 см, общая толщина снежного покрова должна составлять 1,30 м.

Для клубники будет достаточно 40–50 см покрова. Для снеголюбивых яблони и облепихи - до 120 см покрова.

Для защиты растений лучше всего подходит легкий и рыхлый снег, который образуется в морозные дни. Не стоит укрывать растения тяжелым мокрым снегом. Уплотнять снежную массу нельзя, она должна оставаться рыхлой.

[info_b]Растения, находящиеся в пониженных местах, следует защищать особенно осторожно. В таких областях часто скапливаются снежные массы, а талая вода может задерживаться на длительный срок, поэтому слой утеплителя здесь должен быть в два раза тоньше. С приходом весны важно удалять часть снега с низин, пока он не начал таять.[/info_b]

Саму процедуру укрытия снегом лучше всего выполнять в морозные и солнечные дни. Если идет сухой снег, это будет благоприятно, в отличие от мокрого. Нет необходимости накрывать растения в оттепель, так как вместо теплого снегового покрова получится прочная корка, которая не сможет защитить от морозов.

Молодые растения рекомендуется укрывать более плотным слоем рыхлого снега, так как они требуют особой защиты. Со временем растения становятся более устойчивыми к холодам, поэтому в следующем году слой укрытия для юных видов можно немного уменьшить.

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