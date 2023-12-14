Посадите эти 5 видов микрозелени — и удивите гостей на Новый год. Как вырастить за 10 дней?

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Опубликовано: 14.12.2023 11:56 , Обновлено: 14.12.2023

С приближением Нового года многие из нас начинают задумываться о том, как украсить свой дом и стол к празднику. Одним из креативных и полезных способов является использование микрозелени. Она не только придает блюдам изысканный внешний вид, но и обладает высокими питательными свойствами. Что можно успеть вырастить за 10 дней?

Польза зеленых ростков

Что такое микрозелень? Это молодые проростки злаков, овощей, пряных трав, которые имеют высоту 5-15 см, зародышевые листики и по 1-2 настоящих. На вкус похожи на соответствующие растения, только вкус не такой выраженный.

Сегодня в качестве микрозелени можно вырастить многие привычные нам огородные культуры: свеклу, мангольд, пшеницу, гречку, кукурузу, базилик, руколу, капусту, горох, кинзу и даже подсолнечник.

Не выращивают только пасленовые – картофель, томаты, перцы, баклажаны. Потому что их ботва содержит токсичное алкалоидное соединение – соланин.

Самое интересное, что именно микрозелень по своим полезным свойствам превзошла взрослые растения. И это подтвердили эксперты во время испытаний.

Так, по словам руководителя национальной программы исследований качества продуктов питания Министерства сельского хозяйства США Джин Лестер, в ростках обнаружили много витаминов Е, К, аскорбиновой кислоты, каротиноидов и не только.

Зачем выращивать дома?

Безусловно, проще всего купить готовую микрозелень и наслаждаться ее вкусом. Вот только цены на нее, мягко говоря, кусаются. Например, на сайте одного известного в Беларуси магазина предлагают купить 50 г свежей микрозелени «Зеленый Фермер» Редис в упаковке за 3 рубля 35 копеек. Но здесь же указана и цена за килограмм – 67 рублей.

Впрочем, без практики трудно сказать, вырастите ли вы самостоятельно из пакетика семян за 2 рубля 90 копеек больше, чем 50 граммов микрозелени. Зато какой это увлекательный процесс! Недаром многие белорусы это своим хобби.

Итак, какие же преимущества микрозелени, выращенной дома?

Получение витаминов круглый год

Поскольку микрозелень растет не просто быстро, а очень быстро (хороший урожай собирают уже на 7-14-й день), можно организовать ее бесперебойное выращивание. И наслаждаться свежим вкусом и зимой, и летом.

Экономия места

В отличие от той же рассады помидоров или перцев, микрозелени не нужны большие ящики и контейнеры. Подойдет даже тарелка, другие небольшие емкости.

Простота основы

Можно даже не заморачиваться с покупным грунтом, не нужно делать его смесь. Достаточно или купить специальные проращиватели, или даже взять в качестве основы бумажные полотенца, ватные диски, туалетную бумагу.

Несложные условия выращивания

Любая микрозелень высевается и проращивается абсолютно одинаково, в отличие от взрослых растений. Ведь получить нужно только зеленые вершки, а не плоды или корнеплоды.

Экологически чистый продукт

При выращивании микрозелени дома не нужно покупать удобрения, препараты для защиты от болезней или для ускорения роста. Ведь за 1-2 недели никакие вредители просто не успеют съесть ваш урожай.

Красота в доме

Кроме всего прочего, материального, свежая зелень в доме, особенно зимой – это очень красиво. Она заряжает энергией и поднимает настроение. А еще зеленый цвет спасает от зрительных и психологических нагрузок, успокаивает, помогает сконцентрироваться.

Что вырастить к Новому году?

Специалисты советуют посеять микрозелень, которую можно собирать уже через 7-8, максимум – через 14 дней, но лучше всего – на 10-й.

Базилик

Выращивать можно в почве, на специальной подложке для микрозелени либо гидропонике. Обычно всхожесть базилика высокая. Держите основу во влажном состоянии. Рекомендуется регулярно опрыскивать – до появления ростков и хорошего укоренения.

Капуста

Рекомендуют выращивать на гидропонике для микрозелени. Впрочем, можно поэкспериментировать и с другими вариантами основы. Прорасти должна за 1-2 дня. Ароматная, очень нежная на вкус.

Мангольд

Рекомендуют предварительно замочить семена в холодной воде на 12-24 часа, высеять в почву. Обладает высокой всхожестью, прорастает обычно на 2-5-й день. Разноцветная микрозелень мангольда очень красива в салатах, на вкус напоминает шпинат.

Кресс-салат

Предварительного замачивания семян не требует, выращивают на гидропонике, на подложке для микрозелени либо в почве. Прорастет за 3-4 дня. Имеет очень интенсивный острый вкус со сладковатым оттенком. Кресс-салат не любит переувлажнения.

Редис

Как и кресс-салат, предварительного замачивания семян не требует, выращивают на гидропонике, на подложке для микрозелени либо в почве. Прорастет за 1-2 дня. Если выставить редис на свет на 3-й день, то можно собирать урожай на 5-6-й. Обладает интенсивным вкусом редиса.

Как выращивать микрозелень?

Для этого вам понадобятся:

специальные семена (на упаковке обязательно должно быть указано «микрозелень»);

емкости;

основа для проращивания (почва, специальные коврики, туалетная бумага и т.д.);

пульверизатор;

фитолампа.

А порядок действий такой.

Внимательно прочитайте информацию на упаковке семян. Если они требуют предварительного замачивания, сделайте это. В подготовленные емкости выложите или высыпьте основу, утрамбуйте. Высейте семена равномерно. Если высаживаете в грунт, присыпьте сверху тонким слоем. Поливать не надо! Опрыскайте из пульверизатора. Не переувлажняйте почву. Накройте емкости крышкой или пищевой пленкой, поставьте в теплое место (+18-26°С). Освещение на этом этапе неважно. Подпишите каждую с указанием названия растения и даты посева. 1-2 раза в сутки открывайте емкости для проветривания минут на 10-20. Следите, чтобы не появилась плесень от переувлажнения или чтобы основа, наоборот, не пересыхала. При необходимости увлажняйте из пульверизатора. При появлении ростков (на 2-5-й день) снимите укрытие, поставьте емкости в теплое и светлое место, где освещаться они будут 8-10 часов. При необходимости досвечивайте фитолампой. Но если таковой не имеется, на первых порах подойдет и настольная лампа – со светодиодной лампой холодного белого цвета.

В процессе роста микрозелени ей, кроме досвечивания, нужно еще и опрыскивание, поскольку в открытых емкостях, да уже с зеленью, влага будет испаряться быстрее. Главное – не залить и не засушить. А как поддерживать этот баланс, вам нужно будет разобраться самостоятельно.

Когда микрозелень достигнет 5-10 см, ее можно срезать. Лучше ножницами. Некоторые любители пробуют вырастить еще один урожай после срезки, но специалисты так делать не рекомендуют. Лучше посеять новые семена и ждать новый урожай. Тем более, что по времени это занимает максимум две недели или того меньше.

Как удивить гостей на Новый год?

Если вы будете выращивать микрозелень в первый раз, то не забудьте попробовать ее на вкус, а уже потом добавлять в блюда.

В кулинарии микрозелень используют обычно в салатах, супах, коктейлях и смузи, бутербродах, омлетах и просто как украшение блюда. Лучше брать свежую – так ваш организм получит больше витаминов. Но если у вас собралось много микрозелени на срезку, ее можно хранить в холодильнике в пластиковом контейнере 3-4 дня.

Как удивить гостей на Новый год блюдами с микрозеленью? Можно добавить ее в оформление.

Так, бутерброды с икрой, канапе, тарталетки, мясные, овощные нарезки смело украшайте микрозеленью мангольда и редиса.

Ростки микрозелени базилика отлично сочетаются со всеми овощными, мясными, рыбными блюдами.

Микрозелень кресс-салата также подойдет к овощам, мясу, рыбе и различным бутербродам.

В свою очередь микрозелень капусты прекрасно сочетается с любыми продуктами.

Сырная нарезка

Нарежьте кусочками сыр фета и разместите в виде елочки на блюде. Сверху выложите помидоры черри, маслины, оливки в виде игрушек, звезду вырежьте из сладкого перца. Украсьте микрозеленью. Таким же способом можно оформить и рождественский венок из сыра.

[info_b]К сырной нарезке отлично подойдет микрозелень гороха. Ее также можно вырастить очень быстро — за 10 дней. Купите семена в магазине — и посадите согласно инструкции на упаковке. [/info_b]

Если вы – приверженец здорового образа жизни, и на вашем новогоднем столе найдется место полезным блюдам, то приготовьте это.

Салат с креветками и микрозеленью редиса

Ингредиенты:

яблоко кисло-сладкое – 1 шт.;

креветки – 250 г;

морковь – 1 шт.;

микрозелень редиса;

оливковое масло.

Как приготовить

Очистите и проварите креветки, мелко порежьте. Морковь и яблоко натрите на мелкой терке. Все смешайте, заправьте оливковым маслом. Добавьте микрозелень редиса и вновь перемешайте.

Красиво выложите в салатник, украсьте микрозеленью.

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