Что нужно обязательно сделать, если помидоры болели фитофторозом? Вот 6 важных этапов

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Опубликовано: 14.08.2025 15:57 , Обновлено: 14.08.2025

В этом году немало белорусов столкнулись с фитофторой, которая напала как на картошку, так и на томаты. Причиной этому стали, скорее всего, частые дожди и умеренные температуры. Увядшие растения и гнилые помидоры пришлось, конечно же, выбросить. Но что делать с зараженной почвой? Расска.зываем, как восстановить землю после фитофтороза томатов.

Почему нужно поменять место выращивания помидоров?

При выращивании томатов, как и других овощей, важно соблюдать принципы севооборота. Что это значит? Не стоит высаживать их на одном и том же месте из года в год, чтобы не подвергать растения болезням и вредителям, а также не допускать истощения почвы. Стоит помнить, что томаты не только чрезвычайно прожорливы, но и подвержены инфекциям, особенно фитофторозу.

Возбудитель фитофтороза томатов, гриб Phytophthora infestans, зимует в почве и представляет угрозу для урожая на долгие годы. Он наносит огромный вред, приводя к гибели растений и потере урожая в течение нескольких дней. На поражённых плодах появляются коричневые твёрдые пятна, глубоко проникающие в мякоть. Такие томаты непригодны к употреблению.

В связи с высоким риском поражения томатов фитофторозом при выращивании на одном и том же месте из года в год, севооборот имеет решающее значение.

Помидоры, как и другие растения семейства пасленовых (картофель, перец и баклажаны), можно безопасно высаживать на одном месте не ранее, чем через пять лет. После этого почва естественным образом очистится от оставшихся патогенов.

Однако этот период можно сократить до трёх лет, если применять методы обеззараживания почвы.

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Как восстановить почву после заражения томатов фитофторой?

Если ваши помидоры поражены фитофторой, необходимо не только соблюдать севооборот, но и проводить дезинфекцию и регенерацию почвы. Как это сделать? Необходимо предпринять несколько шагов сразу после завершения сбора урожая.

Удалите с грядки все растительные остатки , даже те, которые кажутся здоровыми. Листья, побеги, корни и плоды следует выбросить — они не подходят для компоста. Не забудьте продезинфицировать спиртом все предметы, контактировавшие с больными растениями. Перекопайте почву на глубину около 20 см. Можно полить её и накрыть толстой чёрной плёнкой, а затем оставить на 1-2 месяца. Солнце уничтожит большинство патогенов. Вместо использования пленки можно посеять на участке, где были посажены томаты , сидераты с фитосанитарными свойствами , что естественным образом уменьшит количество спор грибков. Эффективны такие растения, как пижма, фацелия, горчица, репа и редька масличная. Ещё одно хорошее решение — полить перекопанные грядки отваром хвоща . Просто залейте 1 кг свежей или 200 г сушеной травы хвоща 10 литрами воды и дайте настояться ночь. Затем кипятите на медленном огне около 30 минут, остудите, процедите и разбавьте водой в соотношении 1:5. Можно внести известь , например, натуральный диатомит, на грядку. Ее используют для раскисления почвы, желательно не чаще одного раза в 2-3 года (предварительно стоит проверить pH почвы). Важным этапом после посадки томатов является удобрение почвы. Внесите в неё компост, перепревший навоз или биогумус.

Для уничтожения возбудителей фитофтороза можно также использовать биологические препараты, содержащие культуры полезных микроорганизмов. Они продаются в садоводческих магазинах.

К слову, о том, как вылечить землю от фитофторы, рассказывал и опытный садовод Русских Иван. По его словам, точно не поможет проливание грядок медным купоросом или фунгицидными средствами. Он посоветовал использовать “народное лечение”. А именно трихдерму, которую можно купить на популярных маркетплейсах.

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