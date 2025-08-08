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Садоводы посоветовали подкормить помидоры, огурцы и перцы летними отходами. Как приготовить средство?

Садоводы посоветовали подкормить помидоры, огурцы и перцы летними отходами. Как приготовить средство?
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Летом многие белорусы наслаждаются различными фруктами, а вот кожуру, как правило, выбрасывают в мусорку. Однако для огородников эти отходы могут оказать большую услугу. Так, садоводы рекомендуют использовать фруктовые шкурки в качестве удобрения для огурцов, помидоров, перцев и кабачков.

Как пишет профильный портал Deccoria.pl, кожура дыни, персика, арбуза и даже абрикоса – натуральный источник витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых для здорового роста растений. Удобрение, приготовленное из них, “богато калием, кальцием и магнием”. Эти питательные вещества накапливаются по мере созревания плодов, создавая резерв, который так ценится почвой в жаркие летние месяцы.

Также, по их данным, растительное удобрение из кожуры содержит «невидимые» микроорганизмы. Разлагающаяся кожура фруктов питает садовую почву бесчисленным множеством полезных микроорганизмов — бактерий и грибков, — которые превращают её в плодородную и сбалансированную среду.

Кроме того, удобрение способствует усвоению питательных веществ корнями, укрепляет структуру почвы и стимулирует рост растений. Оно обеспечивает прилив энергии для всех культур без необходимости использования промышленных удобрений и химикатов.

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Как приготовить удобрение из фруктовых отходов?

Приготовить удобрение из фруктовых отходов несложно. Просто соберите кожуру и сердцевину с летних фруктов, таких как дыня, персик, арбуз или абрикос.

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При приготовлении удобрения для овощей лучше избегать добавления цитрусовых и экзотических фруктов (апельсинов, лимонов, грейпфрутов) . Большое количество может сделать раствор слишком агрессивным для растений.

Также стоит избегать добавления заплесневелых отходов.

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  1. Сначала положите около 300–500 граммов фруктовых отходов в чистое 10-литровое ведро.
  2. Залейте 5 литрами дождевой или водопроводной воды и оставьте на 24 часа.
  3. Затем неплотно накройте ведро крышкой или тканью и оставьте в тени на 3–5 дней, ежедневно помешивая деревянной ложкой.

По истечение времени процедите жидкость через мелкое сито, перелейте в бутылку и храните в тёмном месте.

Важно разбавить один литр удобрения 5–10 литрами воды, а при поливе молодых растений – даже 15 литрами.

Вносите удобрение утром или вечером, поливая почву вокруг растений каждые 10–15 дней.

Удобрение для растений можно обогатить листьями крапивы, цветками окопника, кофейной гущей или измельчённой яичной скорлупой.

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[inf]Для максимальной эффективности используйте готовое удобрение в течение пяти дней.[/inf]

Для чего использовать удобрение из фруктовых отходов?

Удобрение из фруктовых отходов можно использовать для полива овощей, оно идеально подходит для томатов, кабачков, огурцов, перцев и салата.

Его также можно использовать для цветов, кустарников и фруктовых деревьев.

Это натуральное удобрение содержит такие питательные вещества, как вышеупомянутый калий, фосфор и микроэлементы, которые способствуют росту растений, цветению и плодоношению.

Удобрение из плодовых отходов также является отличным способом естественной поддержки роста растений на балконах или в горшках. Готовое удобрение улучшает структуру почвы, усиливает цветение и плодоношение, а также повышает устойчивость растений к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды.

К слову, о пользе арбузных и дынных корок рассказывал и профессиональный садовод Иван Русских.

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