Что на самом деле означают точки на клубнике? Этот факт "взорвал мозг" пользователям Сети

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Опубликовано: 02.04.2025 14:44 , Обновлено: 02.04.2025

Клубника — не просто вкусная ягода, которую мы любим добавлять в десерты или есть прямо с грядки. За её сладкой оболочкой скрывается множество интересных фактов, которые могут удивить и даже ошеломить. Один из них касается множества мелких точек, которыми покрыта поверхность клубники.

Точки на клубнике — что это?

На поверхности каждой клубники можно увидеть множество коричневатых продолговатых точек. Большинство людей думают, что это семена, но на самом деле это плоды. Их называют семянками, и каждая содержит одно семя. Именно они придают клубнике характерный вид с точечками.

Фото иллюстрационное

В каждой клубнике содержится примерно 200 семянок, что делает её ценным источником клетчатки.

Семянки образуются, когда цветок клубники опыляется, и оплодотворённые завязи в цветке образуют маленькие сухие плодики, которые снаружи выглядят как семена. Семянки также есть у подсолнечника, одуванчика, гречихи, киноа и других растений.

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Фото иллюстрационное

Аарон Листон, профессор и директор гербария на кафедре ботаники и патологии растений в Университете штата Орегон, отметил: «Когда вы съедаете одну клубнику, вы получаете сотни фруктов, а не только один».

Крис Гюнтер, доцент кафедры садоводства в Университете штата Северная Каролина, сказал: «Есть несколько причин, почему растения развили различные виды фруктов. Одна из причин — привлечь что-то, что распространяет семена». Также он отметил, что растения находят способы для самостоятельного распространения плодов. Например, они могут летать по ветру, как одуванчик, или путешествовать по воде, как кокос».

Помимо семян, клубника может размножаться при помощи побегов — горизонтально растущих стеблей, которые укореняются и создают новые растения.

На сайте Reddit один из пользователей как-то объяснил, что «семена» на внешней стороне клубники на самом деле являются плодами, и люди не могли поверить в то, что читали.

Они писали: «Я на самом деле так ошеломлён этим…»;

«Это взрывает мой мозг больше, чем я чувствую, что должно быть»;

«Все эти годы мне лгали»;

«О, у них тоже есть маленькие стебли!».

Ягода, которая не ягода

Если ситуация с семенами не кажется вам достаточно ошеломляющей, то вот ещё один факт: клубника воспринимается как ягода, однако с ботанической точки зрения она таковой не является. Ягодой называют плод растения, который развивается из завязи цветка и содержит семена внутри мякоти. Примеры настоящих ягод — виноград, черника или смородина.

Фото иллюстрационное

Клубника не ягода, так как относится к категории ложных плодов. Её «ягодообразный» вид формируется из разросшегося цветоложа. Цветоложе представляет собой увеличенную верхушку цветущего стебля, к которой прикреплены лепестки, чашелистики, тычинки и плодолистики.

Таким образом, клубника — это не ягода, а агрегатный плод, состоящий из множества мелких плодов, прикреплённых к разросшемуся цветоложу. Другими агрегатными фруктами являются малина и ежевика.

А вы знали, что клубники не существует? Вот какую ягоду мы едим на самом деле