Что делать, если яблоки гниют и покрываются пятнами на дереве? Вот 12 шагов к получению хорошего урожая

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Опубликовано: 27.08.2025 13:38 , Обновлено: 27.08.2025

Гниение яблок еще на деревьях - проблема, с которой сталкиваются многие садоводы и огородники. Чаще всего в этом виноваты грибковые заболевания и вредители, поражающие яблоню в период вегетации. Слишком высокая влажность, отсутствие должного ухода или оставленные больные плоды только усугубляют проблему. Что же делать? Вот 12 проверенных способов, которые помогут вам наслаждаться здоровыми и урожайными плодами.

Какие болезни поражают яблоню?

Яблоня подвержена различным заболеваниям, в основном грибковым и бактериальным, которые поражают листья, плоды, кору и побеги. Знание их особенностей необходимо для правильной профилактики и быстрого реагирования при появлении первых симптомов.

Регулярная защита и правильный уход необходимы для поддержания здоровья деревьев и получения качественного урожая.

Так какие болезни чаще всего поражают яблони?

Яблоневая парша

Очень распространенное и опасное грибковое заболевание, поражающее листья, плоды, побеги и цветы. Проявляется в виде оливково-зеленых неравномерных пятен на листьях, которые затем темнеют и вызывают деформацию и преждевременное опадение листьев, а на плодах появляются темные пятна, снижающие их качество и пригодность к хранению.

Мучнистая роса яблони

Грибковое заболевание, проявляющееся в виде белого, мучнистого налета на листьях, побегах и бутонах. Она может привести к деформации листьев и повреждению плодов, которые растрескиваются и становятся коричневыми. Развивается в основном в теплую и влажную погоду.

Ожог плодовых деревьев

Бактерия Erwinia amylovora вызывает быстрое увядание и гибель побегов и цветов. Проявляется коричнево-красными пятнами на листьях, гнилью коры и усыханием плодов. Болезнь чрезвычайно опасна и может уничтожить все дерево.

Монилиоз

Болезнь, вызывающая гниение плодов уже летом и при хранении. На зараженных яблоках появляются коричневые пятна, а затем грибковые споры в виде бородавок.

Горькая (или антракнозная) гниль

Заболевание, встречающиеся как на молодых, так и на зрелых деревьях, вызывающие гангренозные раны на коре и гниение плодов. Симптомы заметны весной и зимой.

Новость Телеграф

Что делать, если яблоки портятся на деревьях?

Грибковые споры попадают в плод через механические повреждения, например, через места кормления птиц или насекомых, вызывая разложение тканей плода, что приводит к появлению гнилостных пятен. Иногда недостаток питательных веществ приводит к растрескиванию плодов, что также способствует проникновению патогенов и развитию яблочной гнили.

Для профилактики плодовой гнили стоит следовать проверенным 12 шагам:

Удаляйте червивые яблоки. Яблоки с механическими повреждениями, нанесенными вредителями (например, яблоневым плодожоркой и яблонным червецом), чаще заражаются, что способствует развитию болезней. Систематически собирайте гнилые яблоки. Любое гнилое яблоко, оставленное на земле или на ветке, является источником спор патогенных грибов, которые могут заразить деревья в следующем сезоне. Вот почему так важно удалять и утилизировать их (они не подходят для компостирования). Сгребайте листья осенью. Избавление от растительного мусора снижает развитие яблоневой парши, которая значительно ослабляет эти плодовые деревья, косвенно способствуя заражению монилиозом. Это, в свою очередь, вызывает яблоневую гниль на деревьях. Рыхлите почву под яблонями. Под верхним слоем почвы часто находятся околоплодники яблони и личинки вредителей. Перекапывание почвы в июле и августе (а возможно, и в сентябре) эффективно уничтожает околоплодник и убивает личинки. В этом случае очень помогают, например, куры, которые тщательно поедают личинки вредителей. Установите гнездовые ящиков для птиц. Присутствие диких птиц, питающихся насекомыми и их личинками, помогает защитить яблони естественным образом. Навозная жижа из хвоща. Полевой хвощ отличается, помимо прочего, высоким содержанием кремния, который эффективно укрепляет устойчивость яблонь к грибковым инфекциям, вызывающим гниение. Достаточно использовать его 1-2 раза за сезон. Ограничьте внесение азотных удобрений. Избыток азота в удобрениях для яблонь вызывает слишком быстрый рост нежных зеленых частей дерева, которые более восприимчивы к различным инфекциям. Обрезайте крону. Весенняя обрезка яблонь значительно улучшает циркуляцию воздуха и тем самым ускоряет высыхание листьев после дождя, что снижает развитие патогенных грибков. Феромонные ловушки. Эффективно привлекают яблонную плодовую муху, сокращая ее популяцию, тем самым снижая риск вторичных грибковых инфекций и яблочной гнили. Кольца из гофрированной бумаги. Отлавливают гусениц яблонной плодожорки, вызывающих плодовую гниль. Их надевают на деревья в конце июня - августе и снимают в конце июля - сентябре. Очистите кору. Удаление зараженных фрагментов коры уменьшает количество мест, где процветают такие вредители, как яблоневый сидр. Натуральные защитные спреи. Использование растительных экстрактов без предварительного разбавления (например, из хвоща, тысячелистника) во время продолжительных дождей и до периода цветения.

К слову, ранее именно о парше подробнее рассказывал Михаил Рудевич, старший научный сотрудник Центрального ботанического сада (ЦБС) НАН Беларуси в эксклюзивном интервью для Telegraf.news.

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Кроме того, он пояснял, как побороться с заболеванием плодовых деревьев, в основном яблонь, известным как “горькая ямчатость”.

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