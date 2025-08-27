Что делать, если яблоки гниют и покрываются пятнами на дереве? Вот 12 шагов к получению хорошего урожая
Гниение яблок еще на деревьях - проблема, с которой сталкиваются многие садоводы и огородники. Чаще всего в этом виноваты грибковые заболевания и вредители, поражающие яблоню в период вегетации. Слишком высокая влажность, отсутствие должного ухода или оставленные больные плоды только усугубляют проблему. Что же делать? Вот 12 проверенных способов, которые помогут вам наслаждаться здоровыми и урожайными плодами.
Какие болезни поражают яблоню?
Яблоня подвержена различным заболеваниям, в основном грибковым и бактериальным, которые поражают листья, плоды, кору и побеги. Знание их особенностей необходимо для правильной профилактики и быстрого реагирования при появлении первых симптомов.
Регулярная защита и правильный уход необходимы для поддержания здоровья деревьев и получения качественного урожая.
Так какие болезни чаще всего поражают яблони?
Яблоневая парша
Очень распространенное и опасное грибковое заболевание, поражающее листья, плоды, побеги и цветы. Проявляется в виде оливково-зеленых неравномерных пятен на листьях, которые затем темнеют и вызывают деформацию и преждевременное опадение листьев, а на плодах появляются темные пятна, снижающие их качество и пригодность к хранению.
Мучнистая роса яблони
Грибковое заболевание, проявляющееся в виде белого, мучнистого налета на листьях, побегах и бутонах. Она может привести к деформации листьев и повреждению плодов, которые растрескиваются и становятся коричневыми. Развивается в основном в теплую и влажную погоду.
Ожог плодовых деревьев
Бактерия Erwinia amylovora вызывает быстрое увядание и гибель побегов и цветов. Проявляется коричнево-красными пятнами на листьях, гнилью коры и усыханием плодов. Болезнь чрезвычайно опасна и может уничтожить все дерево.
Монилиоз
Болезнь, вызывающая гниение плодов уже летом и при хранении. На зараженных яблоках появляются коричневые пятна, а затем грибковые споры в виде бородавок.
Горькая (или антракнозная) гниль
Заболевание, встречающиеся как на молодых, так и на зрелых деревьях, вызывающие гангренозные раны на коре и гниение плодов. Симптомы заметны весной и зимой.
Что делать, если яблоки портятся на деревьях?
Грибковые споры попадают в плод через механические повреждения, например, через места кормления птиц или насекомых, вызывая разложение тканей плода, что приводит к появлению гнилостных пятен. Иногда недостаток питательных веществ приводит к растрескиванию плодов, что также способствует проникновению патогенов и развитию яблочной гнили.
Для профилактики плодовой гнили стоит следовать проверенным 12 шагам:
- Удаляйте червивые яблоки. Яблоки с механическими повреждениями, нанесенными вредителями (например, яблоневым плодожоркой и яблонным червецом), чаще заражаются, что способствует развитию болезней.
- Систематически собирайте гнилые яблоки. Любое гнилое яблоко, оставленное на земле или на ветке, является источником спор патогенных грибов, которые могут заразить деревья в следующем сезоне. Вот почему так важно удалять и утилизировать их (они не подходят для компостирования).
- Сгребайте листья осенью. Избавление от растительного мусора снижает развитие яблоневой парши, которая значительно ослабляет эти плодовые деревья, косвенно способствуя заражению монилиозом. Это, в свою очередь, вызывает яблоневую гниль на деревьях.
- Рыхлите почву под яблонями. Под верхним слоем почвы часто находятся околоплодники яблони и личинки вредителей. Перекапывание почвы в июле и августе (а возможно, и в сентябре) эффективно уничтожает околоплодник и убивает личинки. В этом случае очень помогают, например, куры, которые тщательно поедают личинки вредителей.
- Установите гнездовые ящиков для птиц. Присутствие диких птиц, питающихся насекомыми и их личинками, помогает защитить яблони естественным образом.
- Навозная жижа из хвоща. Полевой хвощ отличается, помимо прочего, высоким содержанием кремния, который эффективно укрепляет устойчивость яблонь к грибковым инфекциям, вызывающим гниение. Достаточно использовать его 1-2 раза за сезон.
- Ограничьте внесение азотных удобрений. Избыток азота в удобрениях для яблонь вызывает слишком быстрый рост нежных зеленых частей дерева, которые более восприимчивы к различным инфекциям.
- Обрезайте крону. Весенняя обрезка яблонь значительно улучшает циркуляцию воздуха и тем самым ускоряет высыхание листьев после дождя, что снижает развитие патогенных грибков.
- Феромонные ловушки. Эффективно привлекают яблонную плодовую муху, сокращая ее популяцию, тем самым снижая риск вторичных грибковых инфекций и яблочной гнили.
- Кольца из гофрированной бумаги. Отлавливают гусениц яблонной плодожорки, вызывающих плодовую гниль. Их надевают на деревья в конце июня - августе и снимают в конце июля - сентябре.
- Очистите кору. Удаление зараженных фрагментов коры уменьшает количество мест, где процветают такие вредители, как яблоневый сидр.
- Натуральные защитные спреи. Использование растительных экстрактов без предварительного разбавления (например, из хвоща, тысячелистника) во время продолжительных дождей и до периода цветения.
К слову, ранее именно о парше подробнее рассказывал Михаил Рудевич, старший научный сотрудник Центрального ботанического сада (ЦБС) НАН Беларуси в эксклюзивном интервью для Telegraf.news.
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Кроме того, он пояснял, как побороться с заболеванием плодовых деревьев, в основном яблонь, известным как “горькая ямчатость”.
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