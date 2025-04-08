Эта болезнь может убить весь урожай яблонь и груш. Чем опрыскать весной, рассказали в Ботаническом саду Минска

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Опубликовано: 08.04.2025 10:52 , Обновлено: 08.04.2025

Многим белорусам наверняка знакома ситуация, когда яблоки или груши (а также их листья) покрываются тёмными пятнами. Возможно, это парша — опасное грибковое заболевание, способное погубить большую часть урожая. Как распознать первые признаки заражения и чем обработать деревья? Об этом рассказал Михаил Рудевич, старший научный сотрудник Центрального ботанического сада (ЦБС) НАН Беларуси, в эксклюзивном интервью для Telegraf.news.

[info_b]Михаил Рудевич заведует дендрарием Центрального ботанического сада (коллекция деревьев и кустарников). Ранее работал в лаборатории экологической физиологии растений, занимался вопросами лесной экологии (преобразование веществ, загрязнение тяжёлыми металлами, развитие корневых систем деревьев).

С 1996 года работает в лаборатории интродукции древесных растений. Занимается вопросами, связанными с распространением иноземных растений.

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Что такое парша?

Парша – опасная болезнь, которой подвержены плодовые деревья и многие другие культуры, имеющие сельскохозяйственное значение. Возбудителем болезни являются микроскопические патогенные грибы, бактерии и актиномицеты. Распространено заболевание почти повсеместно и в зоне умеренного климата считается одним из наиболее вредоносных.

Михаил Рудевич отметил, что болезнь поражает поверхностные ткани листьев, цветков, черешков, плодоножек, плодов, побегов различных садовых растений.

Внешние признаки заболевания проявляются в шелушении покровных тканей (кутикулы или кожицы), образовании пятен, язвочек, пустул или бородавочек.

Для профессионального садоводства, по словам ученого, эта болезнь очень негативна, так как сильно ухудшает качество плодов и снижает урожай. Наибольший ущерб при этом причиняется яблоням и грушам . Парша сливы, вишни и других распространённых садовых культур менее вредоносна.

[info_b]Несмотря на то, что признаки заболевания на разных растениях сходные, возбудитель специфичен для каждой культуры. Проще говоря, парша яблони не поражает грушу и наоборот. Поражает парша также картофель и свёклу.[/info_b]

Как заметить первые признаки парши?

По словам эксперта ЦБС, зимует этот возбудитель на опавших осенью листьях и на тонких молодых побегах плодовых деревьев. Весной на таких листьях можно заметить маленькие черные бугорки, являющиеся плодовыми телами гриба. Внутри этих бугорков и созревают споры, которых на одном листе может содержаться не одна сотня тысяч. При наличии влаги, споры, попадая на плодовые деревья, прорастают и образуют грибницу, проникающую затем в листья и другие органы растений.

Первые признаки заболевания появляются сразу же после распускания почек плодовых деревьев или кустарников. На листьях можно наблюдать сначала мелкие, маслянистые, просвечивающие в районе жилок пятна светло-зелёного цвета. При весеннем заражении пятна бывают крупнее, чем при летнем начале болезни.

Парша яблони в начале завязывания плодов, Википедия

У яблонь пятна располагаются, как правило, на верхней стороне листьев, а у груш – на нижней. В начале заболевания пятна видны лишь на листьях нижних ветвей, постепенно распространяясь выше.

Парша на груше

Как развивается болезнь?

По словам Рудевича, благоприятствуют развитию болезни обильные росы, а также влажная и холодная весна. Молодые ткани заражаются легче, поэтому во время затяжной весны, медленно распускающиеся листья могут поражаться паршой даже на 100%. Поражённые паршой листья засыхают и опадают раньше положенного времени. В годы, особо благоприятные для развития этой болезни, листопад может начаться не осенью, а летом.

“Заражение плодов паршой происходит от больных листьев. Наиболее опасная форма, когда заражение происходит на ранней стадии их развития. Заболевшие завязи прекращают свой рост и опадают. Это грозит потерей урожая ещё в начале его образования”, - отметил специалист.

При небольшой влажности болезнь не развивается на завязях, а проявляет себя позднее, на листьях и плодах. На кожице появляются тёмные пятна округлой формы со светлым ободком по краям и бархатистым налётом. Часто мякоть плодов в этих местах становится похожей на пробку и покрывается сетью трещинок.

Раннее заражение вызывает деформацию плодов, так называемую однобокость, когда плоды неравномерно растут с разных сторон. Особенно выражена она у груш. На плодоножках и чашелистиках образуются более мелкие и тёмные пятна, имеющие бархатистый налёт.

Поражённые побеги груши вначале покрываются мелкими вздутиями, кора растрескивается и начинает шелушиться. Потом на ней в местах вздутий образуются язвочки, приводящие к отмиранию побега.

Как бороться?

Для успешной борьбы с паршой эксперт придает большое значение своевременный сбору и уничтожению опавших листьев, которые можно компостировать или закапывать в землю. После уборки листьев обязательно следует проводить перекопку приствольных кругов и всех междурядий сада, а также регулярное прореживание чрезмерно загущённых крон деревьев.

“Для дезинфекции растений рекомендуется ранневесеннее опрыскивание бордоской смесью (30 граммов медного купороса и 40 граммов извести на литр воды). Можно использовать и один медный купорос (от 5 до 10 граммов на литр воды), а после окончания вегетации – железный купорос (30 граммов на литр воды),” - подчеркнул заведующий дендрарием ЦБС.

По его словам, допустимо также использовать хлорокись меди в концентрации 90%, поликарбоцин (80%), полихом или коллоидную серу. При этом первое опрыскивание проводят в период начала обособления бутонов, второе – непосредственно после цветения, а третье – через две недели после второго. Опрыскивания можно совмещать с обработками против комплекса вредителей.

[info_b]В период “спящих” почек необходимо опрыснуть деревья, а при наличии опавшей листвы — и почву 1%-ным раствором ДНОК (100 г на 10 л воды) или 2%-ной эмульсией цитрафена (200 г на 10 л воды). В дальнейшем борьба с паршой на яблонях будет состоять из систематических опрыскиваний насаждений фунгицидами.[/info_b]

“Первое опрыскивание лучше провести 1%-ной бордоской жидкостью (см. инструкцию приготовления бордоской жидкости, прилагаемую к средству) в фазу “зелёного конуса”, второе – в фазу “порозовения бутонов”, третье – сразу после опадения лепестков”, - заметил эксперт.

Последующие летние опрыскивания можно проводить с промежутками в 15-20 дней. Во влажные годы в борьбе с паршой обработку садов необходимо проводить пять или шесть раз. В сухие годы достаточно трёх опрыскиваний.

[info_b]Если не применялось опрыскивание по “спящим почкам”, то в фазу “зелёного конуса” можно провести “голубое” опрыскивание 3-4%-ной бордоской жидкостью (300-400 г на 10 л воды). В этом случае в фазу “порозовения бутонов” растения можно не опрыскивать.[/info_b]

В плодоносящих садах четвёртое и последующие опрыскивания лучше проводить 0,5%-ной суспензией цинеба или каптана (50 г на 10 л) или 1%-ной суспензией коллоидной серы (100 г на 10 л воды), так как обработка бордоской жидкостью может привести к образованию “сетки” на плодах. В годы массового развития парши рекомендуется ещё одно опрыскивание (1%-ной бордоской жидкостью или 0,5%-ным цинебом) после съёма урожая.

Михаил Рудевич считает, что также весьма эффективным средством от парши является препарат “Скор” (1 ампулу (2 мл) в 10 л воды) и “Хом” (40 г препарата в 10 л воды). Первую обработку следует делать весной при распускании листьев или уже в фазе развития бутонов. Вторую обработку проводят после окончания цветения, а третью и четвёртую – с интервалами в две недели.

Кроме яблонь и груш парша может поражать и другие садовые культуры: сливы, вишни, крыжовник, смородину. Заболевание проявляет себя различными пятнами, бородавками и язвами. Но если на яблонях или грушах, поражённых паршой, какой-то процент плодов все же остаётся нетронутым, то, по словам эксперта, ” на косточковых деревьях и ягодных кустарниках урожай может быть потерян полностью”.

Профилактика заболевания паршой

При борьбе с паршой специалист ЦБС рекомендует особое внимание уделять профилактике, которая включает в себя:

весеннюю обрезку и уничтожение всех поражённых побегов;

опрыскивание хлорокисью меди – 4 грамма на литр воды;

обработку растений бордоской смесью;

сбор и утилизацию опавших листьев.

“Опытные садоводы часто начинают профилактические мероприятия по борьбе с болезнью ещё осенью. Для этого в солнечные дни после листопада можно опрыскивать растения раствором мочевины в концентрации 50 граммов на литр воды. Им тщательно обрабатывают и ветки, и побеги, и даже опавшие листья, лежащие на земле”, - отметил Рудевич.

Дополнительные меры по борьбе с заболеванием паршой на плодовых деревьях

Хорошие результаты, по словам специалиста, даёт обработка почвы по приствольному кругу растворами минеральных удобрений высокой концентрации (650-700 г мочевины или 1000 г хлористого калия либо 1000 г аммиачной селитры в 10 л воды) весной до распускания почек на деревьях. При этом 10 л раствора хватит на 40 м2 площади. Обрабатывают только почву по приствольному кругу. Необходимо следить, чтобы средство не попадало на любые части растений, так как это приведёт к ожогам .

Для профилактики и борьбы с паршой яблони и груши нужно сделать несколько опрыскиваний. Первое производят бордоской жидкостью (30 граммов медного купороса и 40 граммов извести на литр воды) до распускания почек или в период выдвижения бутонов.

“Если вы не успели обработать в этот срок, тогда до цветения опрыскайте менее концентрированной бордоской смесью (10 г сульфата меди и 10 г извести в 1 л воды). На молодое дерево потребуется около 2-х литров средства, а на взрослое плодоносящее понадобится 4-5 л раствора”, - порекомендовал Рудевич.

Вторую обработку необходимо провести сразу по окончании цветения препаратом “Скор” , (2 мл в 10 л воды), средством “Абига-Пик” (40 г в 10 л воды) или бордоской смесью в 1% концентрации, либо другими препаратами аналогичного действия.

Третью обработку проводят через 2–3 недели после второй, используя те же препараты, что и для второго опрыскивания.

Весной и осенью можно использовать железный купорос, особенно если в саду есть старые деревья.

По мнению ученого, лучше других фунгицидов на обрабатываемых участках дерева удерживается бордоская смесь. Она защищает растения вплоть до целого месяца. Но в период развития плодов подобные препараты, в составе которых присутствует медь, могут вызывать ожоги на плодах , особенно если наблюдается повышенная влажность.

“Также в последнее время специалистами созданы препараты длительного действия. До 30 дней защищает деревья препарат “Хорус” , к тому же он не смывается дождём. Его эффективность особенно проявляется при низких температурах – +3+10°С. Обрабатывать нужно 2 раза за сезон – в период распускания почек и по окончании цветения”, - подчеркнул эксперт.

Действие препарата “Строби” ещё более длительное – до 35 дней. Помимо лечения парши груши, яблони, он помогает избавиться и от мучнистой росы. За период вегетации проводят до трёх обработок с промежутком в 2 недели. Применять данное средство можно наряду с другими подобными фунгицидами.

Так выглядит парша на деревьях

Ранее Telegraf.news писал, что весна для садоводов — также самое время побороться с заболеванием плодовых деревьев, в основном яблонь, известным как “горькая ямчатость”. Последствия этой болезни весьма неприятные — вкус плодов приобретает характерную горечь. Специалист Центрального ботанического сада НАН Беларуси Михаил Рудевич рассказал Telegraf.news о том, как же предотвратить недуг у садовых яблонь.

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