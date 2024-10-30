Жители Киевской области массово "переместились" в Беларусь и во времени. Что произошло?

Опубликовано: 30.10.2024 07:51 , Обновлено: 30.10.2024

Жители севера Киевской области Украины 29 октября вдруг обнаружили, что "находятся" в Гомельской области Беларуси. Во всяком случае так их убеждали различные карты и сервисы GPS в телефонах и планшетах. Местные жители пожаловались, что гаджеты меняют их геолокацию уже два дня подряд.

О странном поведении устройств сообщило украинское издание “Страна”. Там уверяют, что “перемещение” в Гомель и Мозырь обнаружили жители нескольких сел Вышгородского района Киевской области. У кого-то из местных жителей навигация не перемещала их в Беларусь, но просто сбилась.

«Моя геолокация изменилась на Мозырь. По Google-карте, я нахожусь на улице Ленина, неподалеку от Мозырьского замка», - рассказала «Стране» жительница Новых Петровец Марина.

Другой мужчина удивился, когда увидел, что его собака с GPS-ошейником вдруг переместилась в Гомель. «На собаке был ошейник, который передает данные о ее местонахождении. Меня на тот момент дома не было, поэтому я сильно удивился такому перемещению пса, и даже попросил соседей проверить обстановку», — рассказал Александр.

Также жители украинских районов, которые по воле GPS “оказались” в Беларуси, заметили, что произошло перемещение во времени. Их часы перевелись на час вперёд и стали соответствовать минскому времени.

Украинское издание утверждает, что часть бедолаг даже не заметило путешествия во времени и пошли на работу на час раньше.

«Но, самое интересное, что и люди начали заходить пораньше на утренний кофе, потому что у них также телефоны показывали «белорусское» время. Поэтому «ошибка» обнаружилась уже только к обеду, когда все начали сверять геолокации и время», — рассказал владелец магазина.

Вся Европа перешла на зимнее время. Почему белорусы нет и когда им пришлось переводить стрелки на 10 минут?

Журналисты “Страны” пообщались с военными экспертами, которые списали все “перемещения” в пространстве и времени на работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«РЭБ меняет координаты, когда глушится сигнал, они сбиваются. Расчет такой, что, когда ракета или дрон летит на цель, а на месте нет соответствующих координат, они просто «теряются»», - утверждает служащий ПВО ВСУ Сергей. Но, по его словам, эффект “перемещения” может обеспечить только “мощная установка».

Украинский эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич подтвердил, что GPS-навигация пострадала из-за работы РЭБ. «Думаю, недавние новости о «Шахедах», который зачем-то улетали на территорию Беларуси, объясняются именно такого рода противодействием украинской РЭБ», - заявил Химич.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко подтвердил, что в небе Беларуси стали появляться боевые беспилотники россиян и украинцев.

«Несколько случаев таких было и со стороны России, и со стороны Украины. Много мы сбиваем. Мы не смотрим, это российские или украинские», — заявил он, уточнив, что белорусские «специалисты» достигли договоренностей «с обеими сторонами».

Лукашенко объяснил, почему его вертолет летел «необычно низко»

Тем временем, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Вадим Денисенко рассказал, зачем на границу с Украиной направили силы спецопераций и почему численность военнослужащих, прикрывающих южные участки белорусской границы, “то увеличивается, то уменьшается”.

«Ситуация спокойная» — В ВС Беларуси рассказали, зачем направили силы спецопераций на границу с Украиной