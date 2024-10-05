Лукашенко объяснил, почему его вертолет летел "необычно низко"

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Опубликовано: 05.10.2024 08:30 , Обновлено: 05.10.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Пинский район Брестской области 4 октября заявил, что в воздушное пространство Беларуси залетают боевые беспилотники "и со стороны России, и со стороны Украины". Так же он пояснил, почему его вертолет летел "необычно низко".

Президент заявил, что утром 4 октября полет был отложен на час из-за “неблагоприятных погодных условий”. Но потом его вертолет летел “очень низко, необычно низко”.

“Наверное, чтобы электронными средствами с Украины было не видно. Конечно, они вертолет видят: он же большой, это не беспилотник. Нормально прилетели. Поэтому я тут особо не парюсь”, - уточнил Александр Лукашенко.

Он пояснил, что не верит в желание украинцев развязать войну с Беларусью из-за сбитого вертолета президента. “Поэтому я не думаю, что в Украине те, кто принимает решения, озабочены этой проблемой. Хотя, конечно, что тут говорить, это неприятно”, - заявил он.

Боевые беспилотники в небе Беларуси

В то же время, Александр Лукашенко подтвердил, что в небе Беларуси стали появляться боевые беспилотники россиян и украинцев.

“Несколько случаев таких было и со стороны России, и со стороны Украины. Много мы сбиваем. Мы не смотрим, это российские или украинские”, - заявил он, уточнив, что белорусские “специалисты” достигли договоренностей “с обеими сторонами”.

По его словам, белорусские власти пообещали украинцам не критиковать их за залетевшие в воздушное пространство беспилотники. Но то же самое решили не делать и в отношении россиян.

Александр Лукашенко заявил, что такие инциденты происходят из-за массового применения БПЛА обеими сторонами и “неопытности” их операторов.