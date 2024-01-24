Житель Новополоцка сказал милиционеру по телефону два слова и попал в суд. Почему обвинили в «пикетировании»?

Опубликовано: 24.01.2024 16:04 , Обновлено: 24.01.2024

На Национальном правовом интернет-портале в Банке судебных решений появилось постановление суда Новополоцка. Мужчина позвонил по номеру 102 и сказал милиционеру два слова. За эту фразу его обвинили в «пикетировании». Суд вынес приговор. Как было дело?

Однажды вечером житель Новополоцка употребил спиртного и решил позвонить в милицию. Зачем? То ли захотел слегка развлечься, то ли выплеснуть эмоции – какими мотивами руководствовался новополочанин, в тексте судебного документа не написано. Набрал со своего мобильного 102 и, когда дежурный ответил, произнес фразу: «Слава Украине!».

В тот же вечер начальник смены службы милиции 102 УВД Витебского облисполкома написал о случившемся рапорт, на основании которого началась проверка «по материалу по факту оскорбления звонившим должностного лица государственного органа при исполнении служебных полномочий по линии 102».

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Спустя четыре дня начальник ООПП МОБ Новополоцкого ГОВД составил рапорт о том, что горожанин «в ходе телефонного разговора по линии 102 «провел массовое мероприятие – пикетирование, публично выражая свои общественно-политические, личные и иные интересы, путем произнесения фразы «Слава Украине!». В его действиях нашли признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В качестве доказательства предоставили аудиозапись разговора (все обращения на спецлинию 102 записываются) и сообщение Новополоцкого горисполкома от 26 декабря о том, что звонившему мужчине разрешение на проведение массовых мероприятий на территории Новополоцка не выдавалось .

Мужчину на сутки задержали, а потом отпустили до суда.

Суд пришел к выводу, что мужчина своим звонком публично выразил свои «общественно-политические, личные и иные интересы», нарушил закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» и провел пикетирование без разрешения местного исполнительного органа. Отягчающим вину обстоятельством стало совершение звонка в нетрезвом состоянии.

Приговор: арест на 15 суток.

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