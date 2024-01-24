В Витебске упавший с крыши снег повредил авто, но владельца самого оштрафовали. За что?

Опубликовано: 24.01.2024 15:50 , Обновлено: 24.01.2024

Житель Витебска подал в суд на один из областных медицинских центров за повреждённый автомобиль: на его иномарку, припаркованную рядом со зданием медучреждения, рухнула снежно-ледяная масса. Однако, Госавтоинспекция изначально привлекла к административной ответственности самого автовладельца. Подробности судебного разбирательства 24 января рассказали в Верховном суде Беларуси.

Само происшествие случилось ещё в марте 2023 года: мужчина припарковал свой Hyundai Solaris рядом со больничным корпусом и на него с крыши здания из-за резкой оттепели свалилась снежно-ледяная масса. В результате на эвакуацию и последующий ремонт машины мужчина потратил более 2,5 тыс. рублей, которые и решил взыскать с больницы через суд.

Однако, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что сам истец грубо нарушил Правила дорожного движения - въехал на личном автомобиле на территорию больницы под знак “въезд воспрещен”, да ещё и оставил машину на территории велопарковки. За это ГАИ привлекла его к административной ответственности.

Суд учёл это обстоятельство при вынесении решения по иску, предъявленному к больнице. В действиях мужчины, оставившего свой автомобиль “в неустановленном месте в зоне возможного схода с крыши здания снежной массы”, суд усмотрел признаки “грубой неосторожности”.

Впрочем, суд признал, что и администрация медучреждения виновна в случившемся, поскольку “знала о наличии снеговых масс на крыше здания”, но “очисткой крыши здания от снега никто не занимался”. В результате суд обязал больницу возместить истцу ущерб, но урезал сумму компенсации на 30%: из почти 3 тыс. рублей, которые требовал истец, суд обязал больнице выплатить около 2 тыс. рублей, с учётом госпошлины и затрат на юристов.

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