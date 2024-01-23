Суд признал трудовой договор белоруса "мнимым". А что с зарплатой?

Опубликовано: 23.01.2024 15:32 , Обновлено: 23.01.2024

О необычном судебном деле рассказали 23 января в Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА): суд признал трудовой договор, заключённый юрисконсультом с одной из минских компаний, недействительным, ввиду его мнимости. Член совета молодых адвокатов Минской городской коллегии адвокатов Анастасия Малик рассказала, выплатили ли зарплату "мнимому" работнику.

Как пояснили в БРКА изначально в суд обратился сам работник. Он требовал заставить нанимателя уволить его и выплатить якобы причитающуюся ему зарплату, произведя окончательный расчет при увольнении. Однако оказалось, что в компании самого работника “никто не знает и никогда не видел”, а документы о приеме на работу истца в качестве юрисконсульта для проведения переговоров с заказчиками в организации попросту отсутствуют.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что сведения о приёме на работу нового сотрудника в Фонд соцзащиты населения, в который идут отчисления с зарплаты всех работников в Беларуси, были направлены за подписью знакомого истца, который раньше руководил этой компанией. При этом указанный размер зарплаты в разы превышал зарплаты других работников и даже действующего гендиректора компании.

В компании “мнимого юрисконсульта” ни руководитель, ни другие сотрудники, как они утверждали на суде, никогда не видели. Более того, сама организация фактически не вела хозяйственную деятельность с марта 2022 года, а все сотрудники официально были отправлены в отпуск без сохранения заработной платы.

В таких условиях суд встал на сторону нанимателя и в полном объеме удовлетворил встречный иск - признал трудовые контракты недействительными, ввиду их мнимости. Разумеется, речи о выплате якобы причитающейся зарплаты в том случае также идти не могло.

В ноябре прошлого года Телеграф рассказывал, как в Могилёве 25-летний парень подделал справку о доходах, чтобы взять кредит на автомобиль. В банке ему поверили и деньги выдали. Тот даже машину купил, но по кредиту на сумму 20700 рублей платить отказался.

В Могилеве мужчина подделал справку о зарплате. Но без денег и машины в итоге остался другой. Это как?