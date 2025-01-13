Житель Брестчины перевёл $600 000 на благотворительность, но всё равно получил штраф $560 000 и более 5 лет тюрьмы. За что?

Опубликовано: 13.01.2025 09:27 , Обновлено: 13.01.2025

В прокуратуре Брестской области сообщили, что 44-летний житель Иваново перевёл на благотворительность 600 тысяч долларов, однако суд тем признал его виновным в "ряде умышленных преступлений экстремистской направленности". По решению суда, он занимался "финансированием экстремистских организаций", за что получил 5 лет 6 месяцев тюрьмы и более 2 миллионов рублей штрафа.

Так, жителя Брестчины признали виновным в перечислении денег на банковские счета и виртуальные кошельки, которые, как утверждают в суде, находились в пользовании “представителей экстремистских формирований”, в том числе «Полка Калиновского». По мнению суда, 44-летний житель Иваново перечислил деньги и криптовалюты в сумме не менее 11 тысяч белорусских рублей.

В итоге суд Бреста признал его виновным по 8 статьям УК РБ, обвинив в:

пособничестве в умышленных действиях, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности;

вхождении лица в состав экстремистского формирования в целях совершения преступления экстремистской направленности;

предоставлении денежных средств любым способом для заведомого обеспечения экстремистской деятельности, в том числе повторно;

содействии экстремистской деятельности;

финансировании вербовки, обучения, иной подготовки и использования граждан Республики Беларусь и постоянно проживающих в Республике Беларусь лиц без гражданства для участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, вооруженных конфликтах и военных действиях при отсутствии признаков наемничества.

“По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 50000 базовых величин (2,1 млн рублей)”, — сообщили в прокуратуре Брестской области.

Там добавили, что “в ходе расследования” мужчина “добровольно” перечислил в пользу ГУ «Червенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития», ГУ «Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития» и ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования» 600 тысяч долларов США. Других подробностей касательно этого не привели.

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