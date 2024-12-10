Минский суд приговорил музыканта Дядю Ваню к 2,5 года "домашней химии". За что?

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Опубликовано: 10.12.2024 18:54 , Обновлено: 10.12.2024

Суд Партизанского района Минска 10 декабря приговорил музыканта и ведущего Дядю Ваню (настоящее имя - Иван Вабищевич) к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа (то есть к так называемой "домашней химии").

По материалам уголовного дела, Вабищевич в августе 2020 года на автодорогах в Минске вместе с “группой лиц” “принял активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти”. При этом, как [link href=“https://court.gov.by/ru/minskij/gorodskoj/sud/press_sluzhba/soobscheniya/press_sluzhbi/53438d8f7b7643ef.html” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в пресс-службе Минского городского суда, мужчина использовал “протестную символику” в виде бело-красно-белого полотна.

Как сказано в сообщении ведомства, Вабищевич блокировал и преграждал путь транспорту, что привело к нарушению его работы и “препятствовало нормальной работе КТУП «Минсктранс». Вред от действий Вабищевича 23 августа 2020 года предприятие оценило в сумму более 5,8 тыс. рублей.

Фото: sb.by

“Принял участие в несанкционированной акции один раз. Попал в определенной степени случайно, не шел туда целенаправленно. Возвращался из музыкальной студии, дороги были перекрыты, поэтому пошел пешком”, - [link href=“https://www.sb.by/articles/vabishchevich-ob-uchastii-v-protestakh-v-2020-godu-osoznayu-nepravomernost-svoikh-deystviy.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] слова музыканта с судебного заседания портал sb.by.

Ведущего обвинили по ч. 1 ст. 342 (“Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них”) Уголовного кодекса(УК) Беларуси.

Фото: sb.by

В суде утверждают, что мужчина признал вину в совершении преступления в полном объеме. При выборе наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие у Вабищевича малолетних детей, а также его “чистосердечное раскаяние”.

“Действительно искренне раскаиваюсь и осознаю неправомерность своих действий”, - процитировал мужчину sb.by.

Приговор суда в законную силу пока не вступил, а значит, его еще можно обжаловать и опротестовать.

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