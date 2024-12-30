Минский суд заочно приговорил стендап-комика Комиссаренко к 6 годам тюрьмы

Опубликовано: 30.12.2024 13:36 , Обновлено: 30.12.2024

Минский городской суд признал стендап-комика Вячеслава Комиссаренко виновным по трем частям Уголовного кодекса (УК) и приговорил заочно к шести годам тюрьмы.

В частности, как [link href=“https://belta.by/society/view/mingorsud-vynes-prigovor-po-delu-stendap-komika-komissarenko-686056-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] госагентство БелТА, Комиссаренко признали виновным по:

ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни),

ч. 2 ст. 367 (клевета в отношении президента Республики Беларусь),

ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента Республики Беларусь) [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] УК [/link].

“По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Минский городской суд назначил Вячеславу Комиссаренко наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима”, - сообщило БелТА.

Дело рассматривали в порядке специального производства, то есть Комиссаренко на заседании суда не было. И так как он находится не в Беларуси, то в тюрьму не отправится, если не решит приехать в страну.

[info_b]Специальное производство – это производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Беларуси и уклоняется от явки в орган, который ведет уголовный процесс.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что спецпроизводство в отношении Комиссаренко Следственный комитет (СК) начал в августе. Тогда ему тоже инкриниминировали разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, клевету в отношении президента и его оскорбление.

СК Беларуси начал спецпроизводство против стендап-комика Комиссаренко. В чём обвиняют?

[info_b]Вячеслав Комиссаренко родился 27 июля 1985 года в Минске. В начале карьеры работал в рекламной сфере, был копирайтером, писал сценарии для рекламных видеороликов и телешоу, статьи для газет. В 2008 году в составе дуэта «Совесть» дебютировал в проекте «Смех без правил» на телеканале ТНТ, а в 2012-м стал постоянным резидентом проекта Stand Up там же. Ушел с канала в 2020 году, объясняя это «законами телевидения» и выгоранием.[/info_b]