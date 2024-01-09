Женщина из Солигорска захотела 200 рублей, а потеряла 10500. В интернете – новая ловушка, не попадитесь

📷 Фото

Опубликовано: 09.01.2024 19:21 , Обновлено: 09.01.2024

Жительница Солигорска увидела в интернете «поздравление с Новым годом» клиентам якобы от известного банка и обещание гарантированного выигрыша в 200 рублей, сообщили в УВД Минского облисполкома. Нужно было только «нажать на ссылочку» и ввести свои данные. Нажала.

Хитрый мозг киберпреступников продолжает придумывать все новые способы опустошения карточек белорусов. На сей раз мошенники сделали психологическую ставку – на получение легких денег.

Мошенники придумали новый способ забирать деньги у белорусов. Куда не надо кликать?

Ссылка, конечно, оказалась фишинговой. И переход по ней обошелся 45-летней женщине в 10500 рублей – столько денег мошенники списали с ее карты.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Беларуси в последнее время растёт число телефонных мошенников, которые порой идут на самые изощрённые способы выманивания денег. Нередко звонящие представляются сотрудниками правоохранительных органов — милиции, прокуратуры, спецслужб. В Министерстве внутренних дел рассказали, как белорусам по телефону легко определить, с кем они разговаривают — с настоящим сотрудником милиции или мошенником, который только притворяется таковым.

«Скажут, куда подъехать с паспортом» — В МВД рассказали, как белорусам определить «поддельного милиционера»