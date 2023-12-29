Мошенники придумали новый способ забирать деньги у белорусов. Куда не надо кликать?

Опубликовано: 29.12.2023 13:16 , Обновлено: 29.12.2023

Накануне праздников, когда объявляют много акций, активизируются и мошенники, об этом напомнил Беларусбанк и привел свежий пример.

Преступную схему описали на официальном портале Беларусбанка.

«Сначала злоумышленники создают фейковую станицу официального сайта, а чтобы ее было трудно отличить от оригинала, полностью копируют визуальное оформление реального ресурса. Придумывают и доменное имя, которое максимально похоже на настоящий адрес сайта. Разница может быть всего лишь в одном или нескольких символах – буквах, цифрах».

Обычно ссылка на ресурс-подделку распространяется через соцсети (Instagram, Facebook, VK и прочие) и рекламные объявления в популярных поисковых сервисах (Google, Яндекс и тому подобных), напомнили в банке. На сделанной фейковой странице мошенники обычно размещают новость о том, что якобы банк запустил новогоднюю акцию, и каждый ее участник получит гарантированные денежные призы, а также другие ценные подарки .

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Дальше – все то, о чем не раз писали. Те, кто «купился» на такую ссылку, попадают на поддельную страницу уже системы «Интернет-банкинг». Там они видят информационное сообщение, которое гласит, что для получения приза необходимо войти в свой личный кабинет – ввести логин, пароль и код безопасности. На самом же деле, заполняемая пользователями, в личный кабинет не ведет, а используется злоумышленниками для сбора персональных данных. Узнав эти данные, мошенники получают доступ к деньгам держателей карт и владельцев счетов.

«Напоминалка» Беларусбанка для защиты от мошенников

[info_b]Чтобы не пострадать от мошенничества и предотвратить подобные случаи, следует помнить, что небезопасно переходить по сомнительным ссылкам и вводить там свою персональную информацию: имя, телефон, паспортные данные, логины, пароли, реквизиты платежных карт, коды доступа, сеансовые ключи и иную информацию, получаемую из SMS-сообщений. Кроме того, необходимо перепроверять корректность адресов посещаемых сайтов.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что накануне Нового года мошенники в Беларуси принялись рассылать SMS «предпраздничного характера». Но люди уже убедились: цели – все те же: узнать данные банковской карты и украсть деньги.

Белорусы стали получать «праздничные» SMS от мошенников. Как распознать подделку?