Женщина потребовала у «Минсктранса» 30 тыс. рублей «за физические и нравственные страдания». Что решил суд?

Опубликовано: 09.02.2024 19:38 , Обновлено: 09.02.2024

Суд Заводского района Минска рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению жительницы Минска к КТУП «Минсктранс». В основу дела легло происшествие, которое случилось в мае 2023 года. Женщина ехала в автобусе и в момент резкого торможения упала, ударившись ногой о косяк ящика на входе в салон. Причиной торможения стало несоблюдение водителем автобуса ПДД – по мнению истицы. Женщина получила травму, долго была на бюллетене. А после решила взыскать с госпредприятия денежную компенсацию. Суд вынес решение.

Информацию о ходе и результатах процесса разместилина портале Верховного суда Беларуси. Вот суть.

После получения травмы в автобусе женщина обратилась за медпомощью. Ей открыли больничный, на котором она находилась более четырех месяцев. За это время горожанка прошла длительное лечение, включая операцию. Поскольку пассажирка посчитала, что проблемы со здоровьем получила по вине перевозчика, а именно – «испытала физические и нравственные страдания», то решила взыскать с него в качестве компенсации морального вреда 30 тысяч рублей.

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Представитель КТУП «Минсктранс» в суде исковые требования не признал, по его мнению, причинно-следственная связь между падением женщины в автобусе и ее травмой и дальнейшим лечением отсутствует. Против удовлетворения исковых требований высказался и водитель того самого автобуса.

Однако суд встал на сторону пассажирки. Правда, уменьшил компенсацию до 3,5 тысячи рублей.

«При определении размера морального вреда суд учитывал требования разумности и справедливости, характер причиненных истице физических и нравственных страданий, длительность расстройства здоровья и нахождения на больничном листе, а также возраст женщины», – сообщили на сайте Верховного суда.

Решение вступило в законную силу.

Ранее Телеграф рассказывал похожую историю. Осенью прошлого года в Минске женщина пришла в поликлинику. И, спускаясь по лестнице, упала. Сказала, что это случилось из-за отсутствия освещения. Дальше – две операции, восстановление. Пришлось потратить деньги. После излечения решила обратиться в суд – возместить полученный моральный и материальный вред и еще расходы на лечение.

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