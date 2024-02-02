В Минске семья отсудила у аквапарка 5,5 тыс. рублей морального вреда. За что?

Опубликовано: 02.02.2024 09:37 , Обновлено: 02.02.2024

Семье минчан удалось отсудить у Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу 5,5 тыс. рублей морального вреда за испорченный отдых в аквазоне в банно-термального комплекса. Изначально истцы требовали от центра компенсацию в 50 тыс. рублей, однако суд Первомайского района Минска существенно уменьшил её размер.

Как следует из материалов дела, подробностями которого поделились в Верховном суде, поводом для судебного разбирательства стал инцидент, произошедший в мае прошлого года. Семья с двумя несовершеннолетними детьми (трёх и девяти лет), заплатив за билеты 120 рублей, отдыхала в аквазоне, когда там разбилась стеклянная дверь (по какой причине - в пресс-службе суда не уточнили). В результате и взрослым, и детям “были причинены телесные повреждения в виде порезов, царапин и ссадин”, а также “они получили испуг от случившегося”.

В результате семья потребовала компенсации за “телесные повреждения и нравственные страдания”, а также за оказание услуги “некачественно и не в полном объеме”. Истцы требовали у суда взыскать в пользу пострадавшего мужчины 15 тыс. рублей, в пользу матери, которая телесных повреждений не получила, - 5 тыс. рублей, в пользу детей - в общей сложности 30 тыс. рублей.

Хотя ответчик претензии истцов признал, он посчитал их завышенными. В результате суд оценил моральный вред отцу в 1 тыс. рублей, матери - в 500 рублей, детей – в 4 тыс. рублей в общей сложности.

В суде пояснили, что при определении размера компенсации морального вреда судья “учитывал обстоятельства причинения вреда здоровью истцов, степень нравственных и физических страданий каждого из них, тяжесть (значимость) наступивших для каждого из них последствий, испуг и переживания, испытанные истицей за несовершеннолетних детей, получивших телесные повреждения у нее на глазах”, а также тот факт, что в услуги банно-термального комплекса были оказаны “не качественно и не в полном объеме”.

Кроме того, суд обязал центр покрыть серье судебные расходы по оплате помощи юридического представителя в размере 800 рублей и взыскать с него госпошлину в доход государства в размере 444 рублей.