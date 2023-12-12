Минчанка потребовала от поликлиники 50 тысяч рублей за моральный вред. Что решил суд?

Опубликовано: 12.12.2023 17:44 , Обновлено: 12.12.2023

Осенью прошлого года в Минске женщина пришла в поликлинику. И, спускаясь по лестнице, упала. Сказала, что это случилось из-за отсутствия освещения. Дальше – две операции, восстановление. Пришлось потратить деньги. После излечения решила обратиться в суд – возместить полученный моральный и материальный вред и еще расходы на лечение.

Оказалось, что у пострадавшей «закрытые переломом обеих лодыжек и края большой берцовой кости левой голени со смещением отломков», сообщил интернет-портал Верховного суда Республики Беларусь.. В больнице ей провели две сложные операции и впоследствии еще одну – по удалению позиционного винта левой голени. В период реабилитации пришлось проходить физиотерапевтическое лечение, заниматься лечебной физкультурой.

Кроме того, пришлось купить рекомендованные врачами лекарства – на 385 рублей . Для проведения физлечения она заключила с больницей договоры об оказании медицинских услуг, по которым заплатила еще почти 174 рубля .

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Женщина посчитала, что несчастный случай произошел с ней по вине поликлиники, поскольку там не обеспечили безопасность нахождения и передвижения людей по лестнице. А поскольку решила, что пострадала не только физически, но и нравственно, попросила суд взыскать с ответчика в ее пользу возмещение морального вреда в размере 50000 рублей , материального вреда – почти 675 рублей и возмещение расходов по оплате помощи представителя в размере 3000 рублей . Однако в добровольном возмещении поликлиника ей отказала.

В апреле этого года состоялся суд. В ходе разбирательства суд подтвердил: нормального освещения на лестничной клетке запасной лестницы в тот вечер действительно не было. Факт падения тоже подтвердился.

Суд учел все предоставленные истицей доказательства – договоры на оказание медуслуг, квитанции по их оплате, квитанции на приобретение лекарств и др. Принял во внимание моральные и физические последствия происшествия.

29 апреля 2023 года решением суда Первомайского района г. Минска с ответчика в пользу истицы взыскали 674,56 рубля – в возмещение материального ущерба, 5000 рублей – в возмещение морального вреда, 3000 рублей – в счет возмещения расходов по оплате помощи представителя. Всего – 8674,56 рубля плюс 185 рублей пошлины в доход государства.

Ответчик с этим вердиктом не согласился. И подал жалобу, в которой попросил отменить решение суда первой инстанции – «в связи с его незаконностью и необоснованностью». И – принять по делу новое решение об отказе в иске.

Судебная коллегия Минского городского суда проверила «законность и обоснованность» решения суда первой инстанции и – оставила решение районного суда без изменения, а апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.

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