Женщина из Германии отправила белорусской TikTok-гадалке золото на 10 тыс. евро для «снятия порчи»

Опубликовано: 11.11.2024 13:38 , Обновлено: 11.11.2024

Летом 2024 года 41-летняя жительница немецкого города наткнулась на видео с выступлением белорусского таролога. После эфира с ней и ее "работы" мать женщины отправила для "очищения" золотые украшения на сумму около 10 тыс. евро. Подробности истории рассказали в управлении Следственного комитета (УСК) по Гомельской области.

По информации следователей, женщина из Германии в прямом эфире с тарологом задала вопрос о личной жизни. “Специалист” сразу же увидела проблемы и предложила созвониться. Затем, продолжили в УСК, ворожея заявила о “смертельной порче” у матери этой женщины, а порча якобы распространяется на дочерей.

Гадалка предложила бесплатную «чистку» путем “совместных молитв”. Клиентка согласилась на такой обряд, прислала фото матери, а еще 204 евро на покупку свечей. После нескольких видеосеансов, передали правоохранители, таролог заявила, что корень всех бед в золотых украшениях матери. В отношении нее “специалист” сделала “ужасающие пророчества”, написали в УСК.

А чтобы спасти жизни, ворожея призвала срочно “очистить” эти украшения или же закопать их ночью на кладбище. Сначала женщина отказалась от услуг гадалки, поэтому та пустила в ход манипуляции, что помогло достичь цели: как рассказали следователи, мать отправила ворожее для “очистки” свои кольца, сережки, цепочки и другие золотые изделия на сумму порядка 10 тыс. евро.

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Затем гадалка придумала историю о том, как ее знакомый забрал посылку с украшениями, заразился порчей и умер. А потом заявила, что золото невозможно “очистить”, поэтому придется просто закопать украшения.

Спустя определенное время две женщины из Германии поняли, что их просто обманули, и обратились к белорусским правоохранителям. По их информации, тарологом из TikTok оказалась безработная 35-летняя жительница Гомеля. Гомельский городской отдел СК в отношении нее возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Теперь гадалке грозит до семи лет лишения свободы.

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