Штраф 2000 руб. и конфискация 9600 руб. Белорус три раза дал в долг и попал в суд

Опубликовано: 21.10.2024 11:30 , Обновлено: 21.10.2024

Минчанин за пять лет предоставил займы трем людям и при этом получил значительный доход, чем привлек внимание прокуратуры. В итоге суд признал его действия незаконными и оштрафовал мужчина на 2 тыс. рублей, а также конфисковал еще 9600 руб. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Минской области.

Так, по информации госорганов, 50-летний житель столицы с января 2019 года по апрель 2024 года, дал в долг деньги трем людям, заключив с ними договоры на возмездной основе.

Как выяснили в прокуратуре, мужчина систематически получал доход в виде процентов от сумм займов. Всего за 5 лет — более 48 тыс. рублей. Его действия признали незаконной предпринимательской деятельностью, так как он не был зарегистрирован в Едином регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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Согласно п.1 ст.22 Гражданского кодекс Беларуси, предпринимательская деятельность — самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от:

пользования имуществом;

продажи вещей, произведенных, переработанных и приобретенных указанными лицами для продажи;

выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления.

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В итоге дело дошло до экономического суда Минска. Согласно ч.2 ст.13.3 Кодекса об административных правонарушениях мужчине дали штраф в размере 50 базовых величин (сейчас 2 тыс. рублей) с конфискацией 20% от суммы полученного дохода (то есть, 20% от 48 тыс. рублей — 9600 руб.)

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