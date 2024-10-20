Штраф — 800 рублей. Суд наказал предпринимателя, который рассылал белорусам посылки с "халявой"

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Опубликовано: 20.10.2024 14:20 , Обновлено: 20.10.2024

В Национальном центре защиты персональных данных Беларуси рассказали, что суд наказал предпринимателя, который рассылал жителям Республики якобы подарочные сертификаты. Суть "бизнеса" заключалась в том, что человеку на почту приходила посылка, а в ней — карта на ту или иную денежную сумму. Правда, чтобы её забрать, "счастливчик" должен был заплатить.

Одну из подобных историй в январе рассказывал Интернет-портал Onliner. Белорусская предпринимательница нашла личные данные пенсионерки из Витебска (её ФИО, адрес и телефон), после чего позвонила и рассказала о якобы счастливом выигрыше. Женщина должна была забрать посылку с подарочной картой на 2100 белорусских рублей, однако при этом обязательно заплатить 64 рубля из собственного кармана за пересылку.

Фото: Onliner

В надежде на крупный куш (по телефону пенсионерку заверили, что потратить деньги она может как угодно), женщина пошла на почту и забрала посылку. Открыв её, оказалось, что условия не соответствуют заявленным: отоварить карту можно только на те вещи, что указаны в приложенной распечатке. А в ней, понятное дело, ширпотреб: китайский крем с названием «Чудо-мазь», «золотой» видеорегистратор, смарт-часы, набор инструментов и тренажёр для пресса, которые сами по себе стоят дешевле, чем кажется.

Фото: Onliner

Если заказывать каждый товар в отдельности, за пересылку нужно было заплатить почти 20 рублей (за 3 товара — 60, и т.д.). Казалось бы, гораздо выгоднее приобрести на “подарочные” деньги целый курс, однако и тут не всё гладко: ИП специально сделала так, чтобы на курс не хватило подарочной суммы и человеку снова пришлось доплачивать. Более того, что из себя представляет эта самая программа “Здоровье и долголетие”, также осталось под вопросом.

Впоследствии пенсионерка написала заявление в милицию, однако что было дальше, история умалчивает. Зато Национальный центр защиты персональных данных сообщил, что одного из ИП, действовавших по схожей схеме, недавно оштрафовали на 800 рублей. Суд признал его виновным за умышленную и незаконную обработку персональных данных.

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