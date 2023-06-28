Запрыгивали чтобы подтянуться. В детском лагере под Бобруйском на мальчика упали футбольные ворота

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Опубликовано: 28.06.2023 12:39 , Обновлено: 28.06.2023

В детском оздоровительном лагере 27 июня на школьника рухнули футбольные ворота.

Было установлено, что 13-летний мальчик вместе с друзьями играл на спортивной площадке. Подростки по очереди запрыгивали на перекладину ворот, чтобы подтянуться. Под тяжестью веса одного из них металлическая конструкция упала на мальчика, сообщили в Следственном комитете.

Школьника доставили в больницу, его состояние оценивается, как стабильно тяжелое.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, администрацию. Установлено, что футбольные ворота не были закреплены. Проводится проверка.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Генпрокуратура объявила по всей Беларуси масштабные проверки. В планы ведомства входила проверка детских лагерей на предмет их готовности к летнему сезону:

Генпрокуратура объявила масштабные проверки по всей Беларуси. Что будут искать?

«Безопасность несовершеннолетних в летний каникулярный период – на особом контроле Генеральной прокуратуры», — подчеркивали в ведомстве.

Напомним, это не первый случай, когда в Беларуси на детей падали футбольные ворота. Так, в 2022 году в Минске ворота придавили 12-летнего ребенка:

В Минске металлические футбольные ворота придавили 12-летнего ребенка