В Минске металлические футбольные ворота придавили 12-летнего ребенка

Опубликовано: 14.11.2022 17:31 , Обновлено: 14.11.2022

В министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что ребенок, на которого в Минске упали металлические футбольные ворота, находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Как стало известно, 12-летний ребенок попал в больницу 12 ноября после того, как на него упали футбольные ворота в Первомайском районе Минска. В Следственном комитете утверждают, что Ворота не были закреплены. По данным СК, ребенок взобрался на ворота и стал раскачиваться на них.

В Минздраве рассказали, что 14 ноября состоялся врачебный консилиум с участием ведущих врачей-нейрохирургов Беларуси, на котором “определена тактика дальнейшего лечения”.

После поступления в больницу врачи-нейрохирурги повоедм операцию, чтобы обеспечить декомпрессию головного мозга.

“На сегодняшний момент мальчик находится на ИВЛ в реанимации, состояние тяжелое. Проводится медикаментозное лечение по поводу тяжелой черепно-мозговой травмы”, - сообщили в Минздраве.