Генпрокуратура объявила масштабные проверки по всей Беларуси. Что будут искать?

Опубликовано: 02.05.2023 11:02 , Обновлено: 02.05.2023

Генеральная прокуратура 2 мая объявила о начале масштабных проверок, которые пройдут во всех регионах Беларуси. Помимо прокурорских работников к проверкам привлекут также сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, а именно - Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, а также специалистов из Государственного комитета по стандартизации.

На этот раз целью основное внимание инспекторы планируют уделить “обеспечению безопасных условий пребывания несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях, парках развлечений и развлекательных центрах, на детских игровых площадках”.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в планы ведомства входят проверки детских лагерей на предмет их готовности к летнему сезону. Прокуроры намерены перед школьными летними каникулами проверить укомлектованность лагерей подготовленными кадрами, проинспектировать условия проживания детей и организацию воспитательного и образовательного процессов несовершеннолетних.

В числе прочего прокуроры проверят, как в лагерях организовано “проведение патриотических, культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий”, а также соответствуют ли требованиям безопасности аттракционы и игровое надувное оборудование.

“Безопасность несовершеннолетних в летний каникулярный период – на особом контроле Генеральной прокуратуры”, - подчеркнули в ведомстве.