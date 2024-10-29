«За праздный образ жизни» - Судебные исполнители отправили жительницу Речицы в «ссылку в дом на селе»

Опубликовано: 29.10.2024 21:18 , Обновлено: 29.10.2024

Жительницу Речицы Гомельской области судебные исполнители переселили в деревню за "праздный образ жизни" и долги по оплате "коммуналки".

“Ссылку в дом на селе должница получила за праздный образ жизни и нежелание платить по счетам. Предупреждения, уговоры и даже отключение услуг ЖКХ не убедили нанимательницу госжилья рассчитаться с долгами”, - заявили в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Решение о переселении 47-летней жительницы райцентра принял суд, но она “скептически отнеслась” к нему: игнорировала “добровольные сроки” и не хотела верить, что придется уехать из города.

Как передали в главном управлении юстиции, сотрудники отдела принудительного исполнения Речицкого района вместе с представителями “заинтересованных служб” “помогли” женщине собрать вещи и покинуть двухкомнатную квартиру.

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Теперь речичанка будет жить в деревянных “апартаментах” в деревне Якимовка Речицкого района.

Ранее Telegraf.news писал, что в Столинском районе Брестской области судебный исполнитель подал в суд на местную жительницу, обвинив ее в распространении ложных сведений. Это стало известно из материалов, опубликованных в Банке судебных решений.

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