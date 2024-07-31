"Обвиняет во всех грехах" - Гомельчанин пожаловался Лукашенко на "унижение своего мужского достоинства". Что случилось?

Опубликовано: 31.07.2024 15:52 , Обновлено: 31.07.2024

Гомельчанин пожаловался президенту Беларуси Александру Лукашенко на "унижение своего мужского достоинства" и попросил разобраться с проблемой "поруганной чести". У мужчины накопились претензии к судебным исполнителям.

Как рассказали в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома, житель областного центра задолжал банкам 45 тыс. рублей, а еще за ним числятся неоплаченные штрафы ГАИ. При этом мужчина “платит по мере сил” - по одному рублю в месяц.

По информации ведомства, должник нигде официально не работает, а семейный бюджет “взвалила на свои хрупкие плечи” жена.

“Эпопея с «бедным» гомельчанином, не имеющим за душой ни гроша, продолжается не один год. За это время мужчина вошел в роль профессионального жалобщика, обвиняя судебных исполнителей во всех грехах”, - заявили в главном управлении юстиции.

Как передали там слова должника, визиты представителей органов власти “порочат доброе имя” гомельчанина перед соседями и детьми. А унижением мужского достоинства гомельчанин считает ограничение в праве управления авто и выезда за границу.

Ранее Telegraf.news приводил пояснения адвоката по вопросу о том, сколько могут принудительно списать с банковских карт белорусов в счет уплаты штрафа. По словам юристов, граждане жалуются, что у них “не остается денег на жизнь”.

К слову, автоматическая система исполнения денежных обязательств, куда судебный исполнитель направляет документы, не разграничивает источники доходов, будь то зарплата, социальные пособия, личные накопления должника и прочее.

«Не остаётся денег на жизнь» — Адвокат рассказала, сколько могут принудительно списать с карт белорусов в счёт уплаты штрафа

Также мы писали, как в Мозыре Гомельской области судебные исполнители пришли взыскивать долг с 32-летней местной жительницы прямо во время свадебного застолья. Должницей оказалась сама невеста. Ранее она получила штраф за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде.

В Мозыре судебные исполнители пришли взыскивать долг в 100 рублей прямо на свадьбу