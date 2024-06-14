"Довел до истерики" — Судебный исполнитель обвинил белоруску в клевете. Чем закончился спор?

Опубликовано: 14.06.2024 11:21 , Обновлено: 14.06.2024

В Столинском районе Брестской области судебный исполнитель подал в суд на местную жительницу, обвинив её в распространении ложных сведений. Это стало известно из материалов, опубликованных в Банке судебных решений.

Как следует из материалов дела, женщина пожаловалась на действия судебного исполнителя в ОПИ Столинского района и позвонила на “горячую линию” Главного управления юстиции Брестского облисполкома. В своих обращениях она заявила, что во время исполнения своих обязанностей судебный исполнитель “имел неопрятный внешний вид”, “был без форменного обмундирования”, “показывал свое превосходство”, “довел ее до истерики”.

Судебный исполнитель эти обвинения в свой адрес посчитал ложными и порочащими его репутацию. Он подал иск в суд, требуя компенсации морального вреда в размере 2500 рублей, а также возмещение уплаты госпошлины в размере 240 рублей.

Также судебный исполнитель просил обязать женщину направить опровержения в органы, куда она ранее жаловалась, а также в Министерство юстиции Республики Беларусь и Администрацию Президента Республики Беларусь.

Все требования ответчица и её адвокат не признали.

Однако суд, рассмотрев материалы дела, заслушав стороны, ссылаясь на Пленумы Верховного суда, не нашёл оснований для удовлетворения иска. В иске истцу было отказано в полном объёме.

Более того, суд постановил взыскать с истца судебные расходы в пользу ответчицы в размере 550 рублей за услуги представителя. Сумма была уменьшена вдвое «с учётом сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение».

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