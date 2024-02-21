Взломали белорусский сервис по продаже билетов «Атлас». Что с банковскими данными клиентов?

Опубликовано: 21.02.2024 17:19 , Обновлено: 21.02.2024

Сервис по продаже билетов на автобусы и маршрутки «Атлас» сообщил о взломе и последующей утечке данных пользователей. В интернет утекли номера телефонов клиентов и техническая информация о заказах. «В связи с техническими работами по локализации платформы, возможны незначительные перебои в работе сервиса», предупредили на сервисе.

На сайте «Атласа» заверили, что утечка не коснулась банковских и платежных данных, логинов и паролей. И попросили извинить за случившееся.

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Компания заверила, что теперь все данные клиентов надежно защищены.

Сервис «Атлас» объединяет маршруты и операторов автомобильных перевозок в единую сеть, а пассажирам предоставляет возможность искать маршруты и бронировать билеты.

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси анонсировали ужесточение требований к перевозчикам, водителям и самим транспортным средствам. Как сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Андрей Гладкий, соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже прорабатываются специалистами Министерства.

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Еще мы рассказывали, как недавно люди сообщили, что кто-то авторизуется в Telegram и Facebook по номеру телефона абонента, после чего устанавливает двухфакторную проверку. Таким образом некое третье лицо с помощью СМС-авторизации становится пользователем учетной записи другого абонента. Со всеми возможностями таких прав. Кто это делает и зачем?

Белорусы пожаловались, что кто-то тайно получил доступ к их телефонам. Что сказал мобильный оператор?