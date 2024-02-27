Вызвали ОМОН и «Дельту». В Погранкомитете сообщили о драке и погоне за тремя белорусами

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Опубликовано: 27.02.2024 13:13 , Обновлено: 27.02.2024

Военнослужащие Гродненской погрангруппы вместе с милицией задержали троих граждан Беларуси, которые пытались запустить дрон в погранзоне и напали на пограничника. Об этом сообщили в Погранкомитете Беларуси. И показали видео.

10 февраля гродненский пограничник по оперативной информации выявил троих неизвестных, оказавшихся в погранзоне. Мужчины пытались запустить дрон «для осуществления противоправной деятельности» – так сформулировали их действия в Погранкомитете (какие именно действия, не уточнили). Пограничник помешал запуску. Те напали на пограничника, завязалась драка. Потом все трое скрылись на автомобиле.

Правоохранители установили личности нарушителей.

«Пограничники 14 февраля во взаимодействии с отдельным специализированным батальоном “Дельта” ГАИ при силовой поддержке ОМОН на трассе М-6 задержали двоих соучастников нападения. Затем сотрудники органов пограничной службы в деревне Василевичи Гродненского района выявили и третьего подозреваемого», – рассказали в Погранкомитете.

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Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 366 УК РБ (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг), уведомили в комитете. Одного из задержанных поместили в СИЗО тюрьмы №1 города Гродно, двое пока – под подпиской о невыезде. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Раннее Телеграф сообщал, что Александр Лукашенко рассказал, как закончилась объявленная контртеррористическая операция на границе и кого при этом задержали.

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