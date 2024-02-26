В тюрьме в Гродно объявили набор сотрудников. Какие требования к морали, образованию и какую ЗП пообещали?

Опубликовано: 26.02.2024 17:35 , Обновлено: 26.02.2024

На сайте Государственной службы занятости появились две вакансии о приглашении на работу в тюрьму №1 в Гродненской области. Какую работу предложили, какие требования выдвинули и что по обещанной оплате труда?

Вот что написано в тексте вакансий, размещенных на портале службы занятости исправительным учреждением – тюрьмой №1 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Гродненской области.

Требуется водитель грузового автомобиля для работы в одну смену. Пожелания к соискателю: «Возраст до 28 лет, наличие общего среднего образования, приветствуется служба в Вооруженных силах, отсутствие судимости, годность к службе в ОВД по деловым и моральным качествам». Указанная зарплата – 1500 руб.

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Кроме того, в тюрьму на работу требуется водитель автомобиля гаража отдела тылового обеспечения с общим средним образованием. Работа тоже в одну смену. Дополнительные пожелания не указаны. Здесь указали 900 рублей зарплаты.

Ранее Телеграф писал, что на официальном портале Государственной службы занятости в начале февраля появилась вакансия на должность генерального менеджера. Наниматель – «Галерея Концепт». Самой впечатляющей информацией в этом объявлении стала предлагаемая зарплата – 26000-28300 рублей. Какие умения и качества пожелала видеть организация в будущем работнике?

В Беларуси появилась вакансия на зарплату в 26-28 тысяч рублей. Какие требования выдвинули?