Вышка сотовой связи обрушилась в Могилёве из-за шторма

🎥 Видео

Опубликовано: 10.07.2025 19:55 , Обновлено: 11.07.2025

Вслед за новостями о поваленных деревьях, сорванных крышах и разгромленных рабочих кабинетах стало известно, что в Могилёве во время мощной бури 11 июля ещё и рухнула вышка сотовой связи. Последствия падения сняли на видео, которое разлетелось по соцсетям.

На кадрах видно, как металлическая конструкция, не выдержав порывов ветра, согнулась и склонилась к земле.

[info_b]Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика![/info_b]

В комментариях под видео пользователи указали и точный адрес, где, по их утверждению, всё произошло: Бульвар Непокорённых, 75. [link href=“https://yandex.by/maps/158/mogilev/?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Могилёв [/link][link href=“https://yandex.by/maps/158/mogilev/house/Z0kYdQRpSUYBQFtpfXR3dnlkZA==/?l=stv%2Csta&ll=30.338711%2C53.867453&panorama%5Bdirection%5D=271.995234%2C17.612249&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=30.338237%2C53.867363&panorama%5Bspan%5D=93.946830%2C60.000000&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=17.58” style=“position: absolute; top: 14px;”] Бульвар Непокорённых, 77 — Яндекс Карты [/link] Embedded content

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Какому оператору принадлежит вышка, доподлинно неизвестно.

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