Непогода разгромила рабочий кабинет жительницы Могилёва. В TikTok посочувствовали не все

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Опубликовано: 10.07.2025 17:32 , Обновлено: 12.08.2025

Жительница Могилёва в своём TikTok показала, что осталось от её рабочего кабинета после недавнего разгула стихии. На кадрах — разгром. На полу осколки стекла, поваленные светильники и обломки подвесного потолка. Бумаги разбросаны, мебель перевёрнута.

Пользователи в комментариях опознали предполагаемое место действия — верхние этажи заводоуправления «Могилёвхимволокно».

«Ужас, конечно…» — посочувствовали автору видео подписчики.

Некоторые комментаторы устроили настоящее расследование и моментально определили причину такого масштаба разрушений. По их мнению, всё дело в оставленном на проветривание окне.

«А вы думали, пластик выдержит бурю, если он ещё и не закрытый?» — задался вопросом один из пользователей.

«Уходя, нужно не только гасить свет, но и окна закрывать. Все убытки исключительно за ваш счёт», — безапелляционно заявил другой.

Впрочем, не обошлось и без ироничных комментариев. «Можно с лёгкой душой теперь в отпуск пойти», — посоветовал один из подписчиков.

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