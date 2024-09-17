Второй за сутки. В МЧС сообщили о лесном пожаре площадью свыше 11 гектаров в Жлобинском районе
В МЧС сообщили 17 сентября о лесном пожаре площадью больше 11 гектаров в Жлобинском районе Гомельской области. Это второй лесной пожар за сутки: о первом стало известно днем, он случился в Столинском районе Брестчины.
Как сообщили в МЧС, на тушение пожара в Жлобинском районе авиаторы отправились после ликвидации пожара в Брестской области. Задействовали два вертолета Ми-8 и Ми-17.
В ведомстве уточнили, что на Гомельщине пожар произошел в пойме реки Днепр около городского поселка Стрешин. Тушение осложняет отсутствие подъезда техники к месту ЧС, дополнили в МЧС.
В Министерстве лесного хозяйства сообщили, что на земле для ликвидации этого пожара задействовали около 30 работников государственной лесной охраны.
Ранее Telegraf.news рассказывал о лесном пожаре в Столинском районе также 17 сентября. По информации МЧС, спасатели произвели свыше 50 сбросов воды.
МЧС отправило 2 вертолета на тушение лесного пожара в Столинском районе
Также мы писали, что в Министерстве лесного хозяйства вечером 16 сентября сообщили о «сразу нескольких крупных пожарах» на юге Беларуси. На их ликвидацию отправили около сотни человек и десятки машин. По информации Минлесхоза, один из пожаров случился на территории сразу трех лесхозов.
Минлесхоз отправил сотню человек и десятки машин на тушение пожаров в лесах на юге Беларуси