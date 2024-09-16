Минлесхоз отправил сотню человек и десятки машин на тушение пожаров в лесах на юге Беларуси

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Опубликовано: 16.09.2024 20:00 , Обновлено: 16.09.2024

В Министерстве лесного хозяйства сообщили о "сразу нескольких крупных пожарах" на юге Беларуси. На их ликвидацию отправили около сотни человек и десятки машин.

По информации Минлесхоза, один из пожаров случился на территории сразу трех лесхозов: Милошевичского, Житковичского и Полесского. Очаг, продолжили в ведомстве, зафиксировали “в клюквенных местах” на территории Рубринского лесничества Милошевичского лесхоза в Лельчицком районе Гомельщины.

“На помощь лесникам прилетели и два борта МЧС. Крупный пожар в настоящий момент ликвидируют и на территории Жлобинского лесхоза”, - рассказали в Минлесхозе.

Там добавили, что, по статистике последних дней, очаги возникают в основном в болотистых местах, где собирают клюкву.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Минлесхозе рассказали 9 сентября о крупном пожаре в Полесском лесхозе. По информации ведомства, огонь охватил около 50 гектаров территории, в основном болотистую местность. В МЧС Беларуси сообщили о пожаре площадью порядка 70 гектаров на территории заказника “Ольманские болота”.

Порядка 70 гектаров. На Полесье произошел крупный лесной пожар

Также мы писали, что в Минлесхозе отчитались о стопроцентном покрытии белорусских лесов системой видеонаблюдения, но признали наличие “серых мест”. Глава ведомства Александр Кулик рассказал, когда планируется устранить существующие недочеты.

Минлесхоз пообещал устранить «серые места» системы видеонаблюдения в белорусских лесах и устроить круглосуточные дежурства