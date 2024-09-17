МЧС отправило 2 вертолета на тушение лесного пожара в Столинском районе

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Опубликовано: 17.09.2024 12:42 , Обновлено: 17.09.2024

В МЧС сообщили о лесном пожаре в Столинском районе на Брестчине 17 сентября. По информации ведомства, на тушение отправили два вертолета.

Как рассказали в МЧС, с воздуха пожар ликвидируют вертолеты Ми-8 и Ми-17. Для “мониторинга обстановки” задействовали также один вертолет Ми-2.

В ведомстве сообщили, что спасатели произвели свыше 50 сбросов воды.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Министерстве лесного хозяйства вечером 16 сентября сообщили о “сразу нескольких крупных пожарах” на юге Беларуси. На их ликвидацию отправили около сотни человек и десятки машин. По информации Минлесхоза, один из пожаров случился на территории сразу трех лесхозов.

Минлесхоз отправил сотню человек и десятки машин на тушение пожаров в лесах на юге Беларуси